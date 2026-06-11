Microsoft onderzoekt inzet Claude Fable om nieuwe bewaartermijnen

Microsoft houdt de nieuwste AI-technologie van Anthropic voorlopig op afstand voor intern gebruik. Het bedrijf onderzoekt de gevolgen van gewijzigde regels rond gegevensopslag in Claude Fable 5, het onlangs geïntroduceerde model uit de nieuwe Mythos-serie van Anthropic.

Hoewel Microsoft het model inmiddels beschikbaar heeft gemaakt voor klanten via GitHub Copilot en Azure AI Foundry, kunnen eigen medewerkers er nog niet mee werken binnen interne AI-omgevingen. Volgens berichtgeving van The Verge ontbreekt Claude Fable 5 vooralsnog in de interne modelcatalogus die Microsoft-medewerkers gebruiken. Andere Claude-modellen blijven wel toegankelijk.

De terughoudendheid hangt samen met een wijziging in de manier waarop Anthropic gegevens verwerkt. Waar eerdere Claude-modellen konden functioneren zonder opslag van gebruikersgegevens, maakt Claude Fable 5 gebruik van nieuwe veiligheidsmechanismen die vereisen dat prompts en gegenereerde antwoorden tijdelijk worden bewaard. Die gegevens worden volgens Anthropic na dertig dagen verwijderd.

Voor situaties waarin het systeem mogelijk misbruik of overtredingen van het gebruiksbeleid detecteert, gelden langere bewaartermijnen. In dergelijke gevallen kunnen ingevoerde gegevens en gegenereerde antwoorden tot twee jaar worden opgeslagen. Juist dat aspect zou binnen Microsoft aanleiding zijn voor een juridische beoordeling.

Interne juristen onderzoeken momenteel welke gevolgen de nieuwe voorwaarden hebben voor het gebruik van het model binnen de organisatie. Daarbij spelen volgens de berichtgeving vooral vragen rond de bescherming van klantinformatie en andere vertrouwelijke gegevens. Een definitief besluit over intern gebruik van Claude Fable 5 is nog niet genomen.

Krachtigste Claude-model

Claude Fable 5 markeert de eerste brede introductie van Anthropic’s Mythos-familie. Volgens het bedrijf is het tevens het krachtigste model dat het tot nu toe voor algemeen gebruik beschikbaar heeft gesteld. Anthropic wijst daarbij op sterke prestaties op het gebied van softwareontwikkeling en analytische taken, twee domeinen waarin ook Microsoft zijn AI-diensten actief positioneert.

De Mythos-modellen trokken eerder aandacht nadat Anthropic had aangegeven dat hun capaciteiten op het gebied van cybersecurity zo ver gingen dat aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk waren voordat een publieke release mogelijk was. Inmiddels heeft het bedrijf diverse beperkingen ingebouwd die gebruik voor risicovolle toepassingen moeten tegengaan.

Die extra veiligheidslaag lijkt direct verband te houden met de nieuwe bewaartermijnen. Door prompts en antwoorden tijdelijk op te slaan kan Anthropic geautomatiseerde controles uitvoeren op mogelijk schadelijk of ongewenst gebruik van het model. Die regels gelden voor alle platformen waarop Mythos-modellen worden aangeboden.

Microsoft heeft geen inhoudelijke reactie gegeven op de berichtgeving.