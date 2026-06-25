Workday Data Cloud koppelt HR-data aan AWS voor AI-agents

Na samenwerkingen met Google Cloud, Snowflake, Salesforce en Databricks koppelt Workday haar Data Cloud nu ook aan AWS. Ontwikkelaars krijgen daarmee toegang tot Workday-data vanuit AWS en dus zonder de beruchte egress-kosten van public clouds. Workday Data Lake, Data Connect en Live Data Query worden toegankelijk voor AWS-gebruikers via Early Access.

Voorheen waren ‘shadow databases’ een voor de hand liggende optie voor partijen die deze data via AWS direct beschikbaar wilden hebben. Ook zijn custom pipelines een optie, maar Workday wijst erop dat dit een kwetsbare constructie is. Het alternatief is een werkelijke integratie, met daarmee toegang tot AWS-diensten als Amazon Bedrock direct te koppelen aan de datalaag van Workday.

Die datalaag bevat de zakelijke definities, statistieken en securitycontext die AI-agents vereisen om optimaal te werken. Omgekeerd kunnen agents gebouwd in Workday ook bij AWS-data. Het is andermaal een aanwijzing dat Workday niet meer de ‘walled garden’ is die het voorheen poogde te zijn. De verklaring daarvoor is veelzijdig, maar Workday zelf biedt al utileg.

“Wanneer ontwikkelaars AI toepassen op systemen die mensen en geld raken, heeft dat invloed op cruciale besluitvorming waar geen ruimte is voor fouten”, zegt Gabe Monroy, CTO bij Workday. Via de Agent Gateway van Workday hebben AWS-gebouwde AI-agents veilig toegang tot salarisdata, arbeidsvoorwaarden en financiën, met dezelfde governance, machtigingen en auditcontroles als native Workday-agents.

Drie componenten in Early Access

De integratie is onderdeel van Workday Data Cloud, dat in september vorig jaar werd aangekondigd tijdens Workday Rising. Drie functionaliteiten komen beschikbaar voor AWS-klanten in Early Access. Workday Data Lake levert een gecureerd, uniform overzicht van HR- en financiële data, aangevuld met externe bronnen en semantische definities. Workday Data Connect gebruikt Apache Iceberg en kant-en-klare connectors voor zero-copy toegang, en wederom: zonder allerlei handwerk. Workday Live Data Query biedt via SQL, JDBC en Python bijna real-time toegang tot personeels- en financiële gegevens, zodat applicaties direct kunnen reageren op actuele bedrijfssituaties.

Het toegangsmodel, de bedrijfslogica en de auditcontroles reizen met de data mee, zoals Workday het karakteriseert. Agents hoeven op deze manier niet te reconstrueren wie toegang heeft tot wat.

Bredere platformstrategie

De AWS-koppeling sluit dus aan bij bestaande integraties met Databricks, Google Cloud, Salesforce en Snowflake. Workday breidt zijn platform voor agentic ontwikkeling verder op veel vlakken uit: eerder dit jaar introduceerde het bedrijf Developer Agent en Agent-Ready Tools via Workday Build, specifiek gericht op het sneller bouwen van veilige AI-agents op basis van Workday-data.

Workday Data Connect, Workday Live Data Query en Workday Data Lake zijn nu beschikbaar voor early adopters. Algemene beschikbaarheid staat gepland voor later dit jaar.