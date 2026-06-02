Workday Build krijgt Developer Agent en AI-veiligheidstools

Workday heeft drie nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan Workday Build, het developer platform voor HR- en finance-AI. Met Developer Agent, Agent-Ready Tools en Agent Passport kunnen developers sneller AI-agents bouwen die veilig opereren binnen de Workday-infrastructuur.

Workday heeft nieuwe mogelijkheden aangekondigd voor Workday Build, het platform waarmee ontwikkelaars custom AI-apps en agents bouwen die op Workday draaien. De drie nieuwe componenten zijn Developer Agent, Agent-Ready Tools en Agent Passport. Met deze toevoegingen wil het bedrijf de kloof dichten tussen snelle agentic ontwikkeling en de strenge beveiligings- en compliancevereisten die gelden bij HR- en financiële data.

Developer Agent: van prompt naar productie

Developer Agent integreert in de tools die ontwikkelaars al gebruiken, waaronder Claude Code, Cline, Codex, Cursor en Google Antigravity. Een ontwikkelaar typt een verzoek in gewone taal, zoals “bouw een agent die finance waarschuwt als een afdeling de begroting dreigt te overschrijden”, waarna Developer Agent de juiste Agent-Ready Tools selecteert, data en services koppelt en de benodigde documentatie ophaalt. Werk dat vroeger dagen kostte, is daarmee in minuten te voltooien.

“Platforms winnen wanneer ze het lastige voor de ontwikkelaar wegnemen”, zei Gabe Monroy, CTO van Workday. “Iedereen kan een agent snelheid geven, het lastige is om hem te laten handelen volgens het organigram of grootboek en elke stap te vertrouwen, en dat is precies wat Workday Build overbodig maakt.”

Workday Build werd in september 2025 geïntroduceerd als developer platform voor AI-oplossingen op de Workday-infrastructuur.

Agent-Ready Tools zijn enterprise connectors speciaal gebouwd voor autonome agents. Anders dan traditionele API’s bieden ze agents precieze businesslogica en context, wat hallucinaties en latency vermindert. Honderden Agent-Ready Tools verbinden via open standaarden als MCP, en agents erven automatisch Workday’s beveiligingsmodel, business process controls en audittrail. Voor acties buiten Workday kunnen ontwikkelaars putten uit duizenden Pipedream-connectors. Workday verwierf Pipedream in november 2025 met ruim drieduizend kant-en-klare integraties.

Agent Passport sluit de keten door vóór livegang te valideren of een agent voldoet aan security- en compliancestandaarden via onafhankelijke verificatie. Cisco is de eerste partner die de certificeringen voor Agent Passport levert.

Developer Agent en Agent-Ready Tools zijn beschikbaar voor early access-klanten via Workday Extend Professional. Algemene beschikbaarheid staat gepland voor de tweede helft van 2026. Agent Passport volgt later dit jaar voor early access, met algemene beschikbaarheid voor eind 2026.