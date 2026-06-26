Claude Cowork krijgt mobiele client

Anthropic werkt vermoedelijk aan een mobiele uitbreiding van Claude Cowork, de agentfunctie waarmee langdurige AI-taken op een computer zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Nieuwe screenshots wijzen erop dat gebruikers dergelijke processen straks ook vanaf hun smartphone kunnen starten, volgen en bijsturen.

Claude Cowork is bedoeld voor werkzaamheden die meer tijd vergen dan een standaard chatgesprek. De functie kan documenten opstellen, spreadsheets maken, bestanden analyseren en rapportages samenstellen, terwijl de gebruiker ondertussen andere werkzaamheden uitvoert. De AI blijft op de achtergrond actief totdat een taak is afgerond of aanvullende instructies nodig zijn.

Tot nu toe was Cowork alleen beschikbaar via de desktopversie van Claude voor Windows en macOS. Gelekte afbeeldingen van een testversie van de mobiele app suggereren volgens BleepingComputer dat Anthropic deze beperking wil opheffen.

Smartphone als bedieningspaneel

De screenshots laten zien dat gebruikers taken rechtstreeks vanaf hun telefoon kunnen starten. Ook is het mogelijk om de voortgang later te bekijken via de mobiele app, een browser of de desktopclient. Opvallend is dat Anthropic benadrukt dat de werkzaamheden doorgaan, ook wanneer de mobiele app wordt afgesloten.

Dat betekent echter niet dat Claude Cowork volledig naar smartphones verhuist. Alles wijst erop dat de computer waarop Cowork draait verantwoordelijk blijft voor de daadwerkelijke verwerking van de opdrachten. De mobiele app fungeert vooral als een centraal bedieningspaneel waarmee gebruikers lopende taken kunnen beheren. De smartphone wordt daarmee geen zelfstandig AI-platform, maar eerder de client waarmee gebruikers een op de desktop draaiende Cowork-sessie kunnen beheren.

Die aanpak sluit aan bij de huidige architectuur van Cowork. Anders dan Claude Code, dat vooral is ontwikkeld voor softwareontwikkeling, richt Cowork zich op algemene kenniswerkzaamheden waarbij lokale bestanden en documenten een belangrijke rol spelen. De AI krijgt daarbij alleen toegang tot bestanden die de gebruiker expliciet beschikbaar stelt.

Langlopende AI-processen beheren

Met mobiele ondersteuning speelt Anthropic in op een bredere ontwikkeling waarbij AI-agents steeds zelfstandiger opereren. In plaats van iedere stap handmatig aan te sturen, kunnen gebruikers een opdracht geven en later controleren hoe ver de uitvoering is gevorderd.

Anthropic heeft de mobiele uitbreiding nog niet officieel aangekondigd. De opgedoken screenshots maken wel duidelijk dat de functionaliteit al in ontwikkeling is en mogelijk op relatief korte termijn beschikbaar komt. Daarmee zou Claude Cowork niet alleen vanaf de desktop, maar ook onderweg eenvoudig te beheren zijn.