Anthropic introduceert Cowork voor algemeen kenniswerk

Anthropic heeft Cowork geïntroduceerd, een nieuwe functie die Claude inzet voor meer dan chatgesprekken en programmeren. Cowork is gebaseerd op dezelfde fundamenten als Claude Code, maar richt zich op algemeen kenniswerk en een breder publiek.

De functie is beschikbaar als testversie voor Claude Max-abonnees via de macOS-desktopapp.

Claude Code werd snel populair onder ontwikkelaars en hobbyisten. Zij gebruikten het echter al gauw voor meer dan alleen code, waaronder uiteenlopende kantoor- en organisatietaken. Anthropic ontwikkelde Cowork om deze werkwijze toegankelijker te maken, zonder de technische drempels van Claude Code en bijbehorende protocollen.

Met Cowork kunnen gebruikers Claude toegang geven tot een specifieke map op hun computer en in gewone taal opdrachten geven. De AI kan bestanden lezen, aanpassen en aanmaken en zelfstandig grotere taken uitvoeren, zoals het invullen van declaraties op basis van bonnetjes, het schrijven van rapporten uit losse notities en het opschonen van mappen of bureaubladen.

Het verschil met een reguliere chat zit in de autonomie. In Cowork werkt Claude agentisch: na een opdracht stelt het zelf een plan op en voert dat stap voor stap uit, terwijl gebruikers tussentijds instructies of correcties kunnen toevoegen. Die aanpak lijkt op Claude Code, maar is nu gericht op niet-technische taken. Anthropic positioneert Cowork als hulpmiddel voor alle kenniswerkers, van ontwikkelaars tot marketeers.

Sommige mogelijkheden bestonden al via Claude Code of integraties met het Model Context Protocol, bijvoorbeeld om bestanden direct in andere tools aan te maken. Cowork brengt dit samen in een gestroomlijnde desktopinterface, met functies als parallelle taakuitvoering en het aanpassen van opdrachten tijdens de uitvoering.

De functionaliteit is uit te breiden met connectors voor externe informatiebronnen en met vaardigheden voor het maken van documenten, presentaties en andere zakelijke bestanden. In combinatie met Claude in Chrome kan Cowork ook taken uitvoeren waarvoor webtoegang nodig is.

Gebruikers houden controle doordat alleen expliciet toegestane mappen en connectors toegankelijk zijn en Claude bij ingrijpende acties om bevestiging vraagt. Tegelijkertijd waarschuwt Anthropic voor de risico’s van agent-achtige AI. Onduidelijke prompts kunnen leiden tot ongewenste of destructieve acties, zoals het verwijderen van bestanden, vooral bij minder technische gebruikers.

Ook prompt injection blijft een aandachtspunt. Hoewel Anthropic hiertegen maatregelen heeft genomen, erkent het bedrijf dat de beveiliging van autonoom handelende AI nog in ontwikkeling is.

Voorlopige alleen research preview beschikbaar

Cowork is daarom voorlopig alleen beschikbaar als research preview voor Max-abonnees en er is nog geen tijdlijn voor bredere uitrol. De vroege release moet inzicht geven in gebruik en verbeterpunten. Anthropic werkt aan uitbreidingen zoals synchronisatie tussen apparaten en ondersteuning voor Windows.

De introductie van Cowork past in een bredere strategie waarin Anthropic zijn focus verbreedt voorbij ontwikkelaars. Kort daarvoor kondigde het bedrijf ook Claude for Healthcare aan, waarmee het de concurrentie aangaat met vergelijkbare initiatieven van OpenAI en Claude nadrukkelijker positioneert als algemene werkassistent voor professionele omgevingen.