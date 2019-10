Qualtrics breidt Developer Network uit met nieuwe partners en SDK

Het Qualtrics Developer Network (QDP) is zeven maanden geleden geïntroduceerd, en wordt nu flink uitgebreid. Het programma heeft namelijk partners toegevoegd in tien nieuwe categorieën, en krijgt een nieuwe SDK.

QDP heeft als doel om Qualtrics in andere applicaties te implementeren en meer te integreren met zakelijke processen. De organisatie verkoopt onder meer enquêtesoftware die goed in te zetten is als feedbackplatform. Met de software kunnen bedrijven hun klanten om ervaringen met bepaalde producten vragen, en de producten op basis van feedback aanpassen.

Qualtrics laat nu weten dat QDP en het Partner Network “significant gegroeid” zijn en organisaties bevat in ruim 20 categorieën. “De groei van QDP toont de vraag naar een krachtig, open ecosysteem voor experience management”, aldus John Torrey, Chief Ecosystem Officer bij het bedrijf.

Nieuwe partners

Nu zijn er dus weer partners toegevoegd in nieuwe categorieën. Het gaat onder meer om bedrijven in online reputatie- en managementsoftware, zoals Reputation.com, BirdEye en Sprinkler.

Deze nieuwe partners geven klanten toegang tot belangrijke luisterposten op het internet. Klanten krijgen die toegang via het Qualtrics XM Platform en de iQ machine learning suite.

Een andere geheel nieuwe categorie is customer succes, waar Totango onderdeel van uitmaakt. Met een gezamenlijke oplossing krijgen klanten de optie om experience data en operationele data samen te brengen, om de klantreis beter te begrijpen en verkoopkansen in te zien.

SDK

Volgens ZDNet heeft Qualtrics ook een nieuwe SDK gelanceerd. Daarmee krijgen partners de juiste tools om het experience management platform van het bedrijf uit te breiden.

Daarnaast zijn er extensies voor chat en communicatie met Facebook Messenger, Zoom en WhatsApp toegevoegd, en zijn er integraties met onder meer Atlassian en Adobe Analytics.

Qualtrics heeft tot slot commerce en human resources toegevoegd via zijn zusterdiensten van SAP. Qualtrics is sinds januari onderdeel van SAP, dat het bedrijf voor 8 miljard dollar overnam. SAP had zijn ogen met name op de enquêtesoftware gericht, die het wil combineren met de operationele data die het zelf in handen heeft. Daarmee wil het bedrijf zijn cloud-aanbod versterken.