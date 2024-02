Ontwikkelaars kunnen nu extensies publiceren in de Marketplace en Language Server Protocol (LSP)-ondersteuning toevoegen aan hun extensies.

Met VisualStudio.Extensibility is er een framework voor het ontwikkelen van Visual Studio-extensies die buiten de Microsoft IDE-ontwikkelomgeving draaien. De SDK is ontworpen om prestaties en betrouwbaarheid te waarborgen. Microsoft biedt een gestroomlijnde API die is ontworpen om de productiviteit van ontwikkelaars te maximaliseren. Momenteel werkt Microsoft aan verdere ontwikkeling van VisualStudio.Extensibility, maar het is al beschikbaar als preview.

Marktplaats en LSP

De nieuwste release van de preview biedt de langverwachte mogelijkheid om extensies te publiceren in de Visual Studio Marketplace. VisualStudio.Extensibility-gebaseerde extensies in Visual Studio kunnen nu een standalone VSIX-package produceren. Ontwikkelaars kunnen dit VSIX-bestand lokaal delen zodat collega’s het kunnen installeren of het delen op de marktplaats. Vooral het publiceren op de marktplaats kan nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelaars openen. “Met miljoenen downloads door klanten is de Visual Studio Marketplace de beste plek om geweldige Visual Studio-extensies te delen en te ontdekken,” aldus Microsoft.

Daarnaast beschikt VisualStudio.Extensibility nu over de mogelijkheid om LSP te integreren in extensies. Door hiervan gebruik te maken, kan software een language server activeren en diverse handelingen ermee uitvoeren. Language server-providers ondersteunen ook configuratie-eigenschappen, die kunnen worden gebruikt om te bepalen op welke bestandstypen de language server van toepassing is. Microsoft heeft een sample gepubliceerd dat een language server-provider creëert voor Rust en het gebruikt om IntelliSense aan te drijven bij het openen van Rust-bestanden.

