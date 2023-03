SAP-dochter Qualtrics wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Silver Lake Partners en pensioeninvesteringsfonds CPP Investments. Zij betalen 12,5 miljard dollar (11,7 miljard euro) voor het softwarebedrijf.

In de nu overeengekomen verkoop nemen Silver Lake en CPP Investments 100 procent van de aandelen over. Het gaat om alle aandelen Qualtrics die Silver Lake nog niet in handen had, ook wel 95,9 procent van de aandelen. De investeringsmaatschappij was al een belangrijke aandeelhouder in de SAP-dochter met een percentage van 4,1 procent.

Alle aandeelhouders ontvangen straks 18,15 dollar per aandeel. Dit is 30 procent meer dan de laatste notering van Qualtrics op 25 januari van dit jaar. Dit was de dag voordat SAP aankondigde zijn dochterbedrijf te willen afstoten.

Blijvende samenwerking met SAP

Met de overname verliest Quatrics zijn beursnotering en zal als een private onderneming zijn activiteiten blijven voortzetten, zo is de bedoeling. Doel is het bedrijf door te ontwikkelen naar de leverancier van het laatste zakelijke next-generation cloudgebaseerde softwareplatform op de markt. CEO Zig Serafin blijft voor het bedrijf verantwoordelijk en ook de hoofdvestigingen in Provo, Utah en Seattle worden behouden.

In de toekomst blijft Qualtrics ook nauw samenwerken met SAP voor de marktactiviteiten en het ontwikkelen van technologie, zowel voor bestaande als nieuwe klanten.

De transactie moet, afhankelijk van de goedkeuring van de autoriteiten, in de tweede helft van dit jaar zijn beslag krijgen. Vanaf het moment van de definitieve overname, verdwijnt Qualtrics ook van de beurs.

