Citrix keert terug naar de mainstream hypervisormarkt

Citrix probeert opnieuw voet aan de grond te krijgen in de markt voor algemene hypervisors. Het bedrijf grijpt het momentum dat is ontstaan sinds de overname van VMware door Broadcom, die leidde tot scherpe prijsverhogingen en verplichte productbundels.

Veel klanten die voorheen losse VMware-componenten gebruikten, zien zich nu geconfronteerd met het duurdere en allesomvattende VMware Cloud Foundation. Die ontwikkeling zorgt voor wrevel. Dat is zeker het geval in Europa, waar brancheorganisaties als CISPE en Cigref inmiddels bij de Europese Commissie aan de bel hebben getrokken over mogelijk machtsmisbruik.

Tegen die achtergrond kondigde Citrix aan dat XenServer voortaan niet alleen geoptimaliseerd is voor Citrix-omgevingen, maar weer geschikt wordt gemaakt voor een breder scala aan workloads. XenServer 8.4, dat al in maart 2024 werd uitgebracht, fungeert daarbij als eerste stap. De software wordt nu via een CDN-model aangeboden, waardoor updates sneller en efficiënter kunnen worden uitgerold. Tegelijkertijd werkt het bedrijf aan XenServer 9. Dat bevat volgens Citrix baanbrekende innovaties.

Betaalbaar alternatief

De timing van deze herpositionering is geen toeval. Volgens José Augustin, verantwoordelijk voor productmanagement bij Citrix, verkeert de hypervisormarkt in een ongekende staat van beweging. Organisaties zoeken naar betaalbare alternatieven die de prestaties en flexibiliteit van bestaande oplossingen evenaren. Citrix gelooft dat het met XenServer die balans opnieuw kan bieden.

Toch is de geloofwaardigheid van de terugkeer nog niet vanzelfsprekend. XenServer heeft jarenlang vooral gefunctioneerd als niche-oplossing binnen het eigen ecosysteem, terwijl VMware’s stack door veel analisten wordt gezien als het meest volwassen virtualisatieplatform. Critici merken bovendien op dat Citrix inmiddels zelf stevige bundelmodellen hanteert, waarbij XenServer alleen verkrijgbaar is als onderdeel van een Premium-licentie.

Wat resteert is een strategisch kansmoment. Voor organisaties die zich willen losmaken van VMware, vormt Citrix mogelijk een welkom alternatief. De vraag is of het bedrijf dat momentum weet vast te houden.