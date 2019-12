Red Hat-gebruikers vinden hybrid cloud beste strategie

Uit onderzoek blijkt dat klanten van Red Hat het liefst de hybrid cloud gebruiken als strategie. Wel is er nogal wat aan te merken op hoe gemakkelijk dit gaat, omdat het moeilijk blijkt te zijn om personeel te vinden met de juiste vaardigheden voor een dergelijke strategie.

Het onderzoek van Red Hat, dat de 2020 Global Customer Tech Outlook heet, heeft 876 van de grootste klanten van Red Hat ondervraagd. 31 procent van de ondervraagden stelt dat de term “hybrid” hun cloudstrategie het best beschrijft. 21 procent daarvan heeft meer de neiging in de richting van een private cloud-aanpak dan in de richting van de public cloud. Slechts 4 procent geeft aan dat de public cloud hun eerste keuze is. Daarbij kiest 6 procent voor multicloud, dus het gebruik van twee of meerdere public cloud-platforms. Een volgens Red Hat nogal verontrustende uitkomst is dat zo’n 12 procent van de klanten geen enkele cloudstrategie lijkt te hebben, en gewoonweg laat weten dat ze “geen plannen hebben om zich op de cloud te concentreren”.

Red Hat verklaart de populariteit van hybrid met lagere kosten en betere data-integratie en -beveiliging. Deze voordelen kunnen volgens het onderzoek wel alleen worden benut als bedrijven over de juiste skills beschikken, maar dat lijkt voor veel klanten van het bedrijf nog een probleem te zijn. Een tekort aan vaardigheden en talenten werd door 11 procent van de ondervraagden genoemd als het grootste obstakel voor succes bij verregaande digitalisering. 17 procent noemde verder uitdagingen rondom technische schuld, wat betekent dat bedrijven meer geld zullen moeten uitgeven wanneer ze oplossingen kiezen die ze later zelf zullen moeten aanpassen.

Daarnaast stelde 11 procent dat een gebrek aan automatisering hun grootste zorg was. In alle gevallen lijkt het er wel op neer te komen dat die bedrijven niet over de juiste vaardigheden beschikken om bepaalde uitdagingen aan te gaan.