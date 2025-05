Red Hat lanceert RHEL 10 met intelligentie en security voor hybrid cloud

Red Hat heeft versie 10 van Red Hat Enterprise Linux (RHEL) uitgebracht. Dit nieuwe platform biedt bedrijven een intelligente en veilige basis voor hybrid cloud-omgevingen en AI-workloads. RHEL 10 introduceert AI-gestuurde beheertechnologie, post-quantum cryptografie en een container-native benadering voor besturingssysteem en applicaties.

Een van de opvallendste vernieuwingen in RHEL 10 is de integratie van AI in het beheer van Linux-omgevingen. Met de nieuwe Red Hat Enterprise Linux Lightspeed-functionaliteit krijgen beheerders toegang tot generatieve AI die direct in het besturingssysteem is ingebouwd. Dit systeem biedt contextbewuste begeleiding en aanbevelingen via een natuurlijke taalinterface.

Lightspeed put uit decennia aan RHEL-specifieke kennis en helpt bij het oplossen van veelvoorkomende problemen en het toepassen van best practices. Hiermee kunnen zowel beginnende als ervaren IT-professionals grote RHEL-omgevingen effectiever beheren, zo is het idee. Deze integratie komt op een cruciaal moment, aangezien veel organisaties kampen met een tekort aan Linux-expertise.

Volgens een onderzoek gesponsord door Red Hat, worstelen bedrijven met het vinden van de juiste Linux-vaardigheden om hun groeiende aantal distributies te beheren. Dit leidt tot verhoogde risico’s op het gebied van beveiliging, compliance en applicatie-downtime. Red Hat positioneert zich met deze AI-integratie als een oplossing voor dit probleem.

Beveiliging met post-quantum cryptografie

RHEL 10 is bij de presentatie ook trots de eerste enterprise Linux-distributie te zijn met FIPS-compliance (Federal Information Processing Standards) voor post-quantum cryptografie. Deze proactieve aanpak bereidt organisaties voor op de securityuitdagingen die quantum computing in de toekomst kan veroorzaken.

De implementatie bevat quantum-resistente algoritmen die het risico verkleinen dat momenteel onderschepte data in de toekomst kunnen worden ontcijferd met quantum-computers. Daarnaast zijn er post-quantum signature schemes geïmplementeerd om de integriteit en authenticiteit van softwarepakketten en TLS-certificaten te valideren.

Container-native aanpak en verbeterde besluitvorming

Een andere belangrijke vernieuwing is de ‘image mode’ in RHEL 10, die een container-native benadering centraal stelt. Hiermee kunnen gebruikers het besturingssysteem en applicaties binnen dezelfde gestroomlijnde workflow bouwen, implementeren en beheren. Hierdoor kunnen bedrijven hun volledige IT-landschap, van gecontaineriseerde applicaties tot het onderliggende platform, met dezelfde consistente tools te beheren.

De aanpak minimaliseert configuratieverschillen door onverwachte patch-afwijkingen proactief te voorkomen. Het creëert bovendien een uniforme set praktijken voor zowel applicatieontwikkelaars als IT-operationele teams.

Ook nieuw zijn de Red Hat Insights image builder-aanbevelingen, die teams helpen bij het maken van geïnformeerde beslissingen over pakketten in hun standard operating environment. Deze functie geeft aanbevelingen vóór implementatie in productieomgevingen, waardoor problemen vroeg in het proces kunnen worden aangepakt.

Andere nieuwe features en tools zetten we voor het gemak hieronder op een rij.

Vooraf afgestemde, volledig ondersteunde en direct bruikbare RHEL-images voor AWS, Google Cloud en Microsoft Azure

Een eenvoudigere manier om community-ondersteunde software zoals Podman Desktop te ontdekken via de RHEL extensions repository

Een Red Hat Enterprise Linux 10 developer preview voor RISC-V in samenwerking met SiFive, speciaal voor de HiFive P550 RISC-V architectuur

Flexibelere securitystrategieën via de aankomende Red Hat Enterprise Linux Security Select Add-On, waarmee jaarlijks fixes voor maximaal 10 specifieke CVE’s (Common Vulnerabilities and Exposures) kunnen worden aangevraagd



RHEL 10 10 is nu algemeen beschikbaar via Red Hat Customer Portal. Ontwikkelaars kunnen ook toegang krijgen tot RHEL 10 via de kostenloze Red Hat Developer-programma’s.

