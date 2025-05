Red Hat komt met cloud-geoptimaliseerde RHEL

Red Hat heeft in samenwerking met AWS, Google Cloud en Microsoft Azure geïntegreerde en ondersteunde images uitgebracht voor Red Hat Enterprise Linux. Deze versies zijn afgestemd op de specifieke cloudomgevingen, waardoor organisaties sneller en efficiënter workloads kunnen deployen en beheren.

De nieuwe aanpak, die beschikbaar komt met de lancering van Red Hat Enterprise Linux 10, biedt gebruikers vooraf geconfigureerde, direct inzetbare images. Ze zijn gemaakt om om te kunnen gaan met de unieke eigenschappen van de verschillende hyperscalers. Hiermee wil Red Hat de workloadmigratie vereenvoudigen, het beheer en de zichtbaarheid van cloudimplementaties verbeteren en ingebouwde securityfuncties leveren.

Met de kant-en-klare Red Hat Enterprise Linux-ervaring kunnen organisaties sneller bouwen met een geoptimaliseerd Linux-platform in de public cloud. De aanpak moet zorgen voor meer consistentie en standaardisatie, terwijl de complexiteit wordt verminderd.

Geoptimaliseerde prestaties in de cloud

Een belangrijk onderdeel van het aanbod zijn de geconfigureerde, specifiek afgestemde profielen. Deze zorgen voor consistentie tussen herstart-cycli en maken het mogelijk om instellingen voor verschillende subsystemen aan te passen zonder werkprocessen te verstoren. Dit komt de stabiliteit en betrouwbaarheid ten goede.

Daarnaast introduceert Red Hat de ‘image mode’ voor Enterprise Linux. Deze maakt gebruik van container-native tooling, waardoor organisaties Red Hat Enterprise Linux als bootc container image in de cloud kunnen implementeren. Dit stroomlijnt zowel de cloud-native applicatieontwikkeling als ITOps in één geïntegreerde pipeline.

Meer zichtbaarheid, betere beveiliging

De nieuwe versies bieden ook verbeterde observability en reporting. De ingebouwde telemetrie-opties geven een uitgebreid beeld van de Red Hat Enterprise Linux-omgeving, naast andere clouddiensten. Dit zorgt voor uniforme zichtbaarheid binnen het dashboard van de cloudprovider.

Op het gebied van security bieden de implementaties top-down memory-encryptie via Secure Boot, Confidential Computing en Confidential Hypervisor.

De cloud-geoptimaliseerde Red Hat Enterprise Linux-versies zijn per direct beschikbaar op AWS, Google Cloud en Microsoft Azure. Organisaties kunnen hun bestaande Red Hat Enterprise Linux-abonnementen gebruiken om naar de cloud te migreren of pay-as-you-go-opties aanschaffen via de cloudmarketplace van hun keuze.