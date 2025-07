Red Hat lanceert gratis RHEL voor business development

Red Hat introduceert een nieuwe variant van RHEL, Red Hat Enterprise Linux for Business Developers. De self service-aanpak moet sneller toegang geven tot het enterprise Linux-platform, zonder kosten voor ontwikkeling en testen.

Het nieuwe aanbod richt zich op business developers die buiten traditionele IT-afdelingen werken, bijvoorbeeld binnen business units. Deze groep kan nu direct toegang krijgen tot Red Hat Enterprise Linux via het Developer Program, zonder tussenkomst van centrale IT-teams.

Geregistreerde gebruikers kunnen tot 25 instances aanvragen, fysiek, virtueel of cloud-gebaseerd. De aanpak elimineert wrijving tussen ontwikkel- en operationele teams door gebruik te maken van identieke platforms.

Red Hat Enterprise Linux for Business Developers komt voort uit de toenemende complexiteit in IT-omgevingen. Applicaties draaien tegenwoordig verspreid over fysieke, virtuele, cloud- en edge-locaties, waarbij AI-workloads en cloud-native oplossingen elkaar afwisselen.

Deze complexiteit wordt versterkt door een stijgende trend in software supply chain-aanvallen, volgens Red Hat’s eigen Product Security Risk Report. De noodzaak voor consistent ontwikkelen en testen op hetzelfde platform als productieomgevingen wordt daardoor steeds groter.

Aanvulling op bestaand aanbod

De versie beschikt over gecureerde en gesignde developer content, programmeertalen en databases voor enterprise-applicaties. Ook Podman Desktop, Red Hat’s container-ontwikkeltool, is inbegrepen voor het maken van bootable container images.

Gebruikers kunnen optioneel Red Hat Developer Support-abonnementen aanschaffen voor professionele ondersteuning bij hun projecten.

Red Hat Enterprise Linux for Business Developers vult het huidige portfolio aan. Naast de gratis Red Hat Developer Subscription for Individuals voor persoonlijk gebruik, bestaat er al een Enterprise Linux Developer Subscription for Teams voor grote organisaties. De nieuwe variant voor bedrijfsontwikkelaars positioneert zich tussen deze opties in.

“Moderne ontwikkelaars moeten in hun eigen tempo werken om vernieuwende applicaties op te leveren, maar dit mag geen extra wrijving met IT-operaties of productiesystemen veroorzaken”, aldus Gunnar Hellekson, vice president Red Hat Enterprise Linux. “Red Hat Enterprise Linux for Business Developers geeft ontwikkelaars directe toegang tot het leidende enterprise Linux-platform zonder centrale IT-kanalen.”

Red Hat Enterprise Linux for Business Developers is per direct algemeen beschikbaar via het Red Hat Developer Program. De timing valt samen met de recente lancering van cloud-geoptimaliseerde RHEL-versies voor AWS, Google Cloud en Microsoft Azure.

Tip: Matt Hicks: CentOS-stap was niet populair, wel beter voor open-source