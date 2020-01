Google kondigt nieuwe serie virtual machines aan

Google kondigt een nieuwe familie virtual machines (VM’s) aan voor Google Compute Engine. Het gaat om de E2-familie, een serie VM’s met dynamisch resourcebeheer en flexibele configuraties. De nieuwe VM’s zijn vanaf nu in beta beschikbaar.

E2-VM’s bieden volgens Google vergelijkbare prestaties als N1-configuraties. Een lagere TCO betekent echter een besparing van 31 procent ten opzichte van N1. De nieuwe VM’s zouden de laagste total cost of ownership hebben van alle VM’s in Google Cloud.

Google belooft verder dat de VM’s betrouwbare en duurzame prestaties leveren, tegen een consistente lage prijs. In tegenstelling tot vergelijkbare opties van andere cloudaanbieders kunnen E2-VM’s volgens de techreus hoge CPU-belasting aan zonder dat ze kunstmatig worden gethrottled of dat het prijsplaatje gecompliceerd is.

VM’s op maat

E2 instances kunnen verder op maat worden gemaakt, met maximaal 16 vCPU’s en 128 GB geheugen. Daarnaast zijn er 15 nieuwe, vooraf gedefinieerde configuraties om alleen die resources te gebruiken die echt nodig zijn. Ook is er de mogelijkheid om aangepaste machinetypen te gebruiken.

Aangezien E2-VM’s gebaseerd zijn op x86-chips van Intel en AMD hoeft er geen code gewijzigd te worden, of opnieuw compiled te worden, om te profiteren van de prestaties.

E2 VM’s zijn volgens Google geschikt voor een brede range aan workloads, waaronder webservers, applicaties, kleine tot middelgrote databases en ontwikkelingsomgevingen. Als er al workloads zijn die goed draaien op N1, maar die geen grote instances, GPU’s of lokale SSD’s nodig hebben, dan is er reden om ze te willen verplaatsen naar E2. Op de meest veeleisende workloads na verwacht Google kortom dat E2 vergelijkbare prestaties levert als N1, tegen aanzienlijk lagere kosten.

Door gebruik te maken van balancing-technologieën maken E2-VM’s beter gebruik van resources. E2-VM’s moeten op die manier workloads beschermen tegen problemen bij het delen van resources dankzij een op maat gemaakte CPU-planner en live-migratie.