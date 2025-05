Google introduceert nieuwe Android-ontwerpstijl

Google heeft dinsdag tijdens de Android Show, voorafgaand aan Google I/O, zijn nieuwe ontwerpstijl voor Android gepresenteerd: Material 3 Expressive. Volgens het bedrijf is de update bedoeld om telefoons persoonlijker te maken.

Material 3 Expressive introduceert nieuwe animaties. Zo verschijnt er bij het wegvegen van een melding een losmaak-effect, samen met een trilling. Dergelijke animaties en haptische feedback krijgt de gebruiker ook bij het sluiten van apps via het overzichtsscherm, het aanpassen van het volume of het openen van het notificatievenster.

Daarnaast wordt de achtergrond licht vervaagd om diepte te creëren. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker beter de context behoudt tijdens het navigeren.

Volgens Mindy Brooks, vicepresident van Product en UX voor het Android-platform, bouwt Google met Material 3 Expressive voort op het ontwerpprincipe Material You uit 2021. Deze nieuwe stijl introduceert extra elementen en mogelijkheden die moeten zorgen voor een rijkere ervaring, met meer aandacht voor emotie in het ontwerp.

Android krijgt bovendien uitgebreidere thema-opties met dynamische kleuren en nadrukkelijkere typografie, waarmee gebruikers hun toestel beter kunnen afstemmen op hun persoonlijke stijl. Deze visuele instellingen worden ook doorgetrokken naar apps van Google, zoals Foto’s en Gmail.

Een andere vernieuwing is de functie Live Updates, waarmee je voortgang van meldingen beter in realtime kunt volgen. Zo kun je bij een bestelling via Uber Eats snel de status bekijken zonder van app te wisselen. Dit lijkt op de ‘Live Activities’-functie van iOS van Apple.

Alle nieuwe ontwerpvernieuwingen worden eerst beschikbaar gesteld voor Pixel-apparaten met de komst van Android 16.

Ontwerpstijl ook voor Wear OS

Ook Wear OS-horloges worden voorzien van Material 3 Expressive, met onder andere vloeiendere scroll-animaties die aansluiten op het ronde scherm.

Dagelijkse interacties, zoals het invoeren van een pincode of het bedienen van media, krijgen vloeiendere overgangen en haptische feedback. De kleurenthema’s worden dynamisch toegepast, waardoor het gekozen wijzerplaatthema zich uitbreidt naar het hele systeem.

Ook de zogenaamde Tiles worden interactiever, waardoor men sneller toegang heeft tot acties zoals een bericht sturen naar je favoriete contact of het starten van een workout.

Deze verbeteringen verschijnen later dit jaar eerst op de Pixel Watch met de introductie van Wear OS 6.