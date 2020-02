Red Hat OpenStack 16 aangekondigd

Open source-gigant Red Hat heeft OpenStack 16 aangekondigd, de IaaS-oplossing van het bedrijf. De nieuwe versie is gebaseerd op Red Hat Enterprise Linux 8 en moet bedrijven helpen met innovatie en consolidatie.

Wat betreft innovatie gaat het vooral om minder verstoringen die developers in de weg liggen. De consolidatie wordt gerealiseerd door langere ondersteuning voor functies te bieden, en door innovaties vanuit de community aan te bieden als zakelijke features. Dit gebeurt bovendien via stream-releases. OpenStack 16 is overigens tot stand gekomen door een combinatie van de community-releases Rocky, Stein en Train met OpenStack 14 en 15.

Optimalisatie, standaardisatie en kostenbesparing

Met OpenStack Platform 16 kunnen organisaties, waaronder telco’s, volgens Red Hat hun IT-infrastructuur effectiever transformeren naar een omgeving die meer agile, efficiënter en innovatiever is. Dit moet onder meer mogelijk gemaakt worden door de modulaire opzet. Op die manier worden de IT-activiteiten voor bestaande traditionele applicaties geoptimaliseerd. Ook dient de modulaire aanpak tegelijkertijd als basis voor cloud-native applicatieontwikkeling en -implementatie.

Het vernieuwde platform helpt organisaties te standaardiseren, aangezien ze tot vijf jaar lang één versie van het platform kunnen blijven gebruiken. IT-teams kunnen hierdoor traditionele en cloud-native workloads op het OpenStack Platform inzetten, wat ze de flexibiliteit, schaalbaarheid en innovatie van de hybride cloud moet geven, maar ook de zakelijke langetermijnondersteuning van Red Hat.

Bij Red Hat OpenStack Platform 16 is de life cycle van het platform verder afgestemd op die van het onderliggende Red Hat Enterprise Linux-OS. Door deze afstemming is er minder tijd nodig om applicaties te testen en te certificeren, wat kortom tijd en kosten bespaart.