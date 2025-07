HPE rondt overname Juniper Networks af

Het hing sinds afgelopen weekend al in de lucht, maar vandaag is het definitief: Hewlett Packard Enterprise (HPE) neemt Juniper Networks over. Daarmee verdubbelt HPE ook meteen de omvang van zijn netwerk business door een overname van Juniper.

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat HPE en Juniper aan de ene kant en de Amerikaanse overheid aan de andere kant tot een schikking waren gekomen. Het Ministerie van Justitie liet hierbij de bezwaren tegen de overname varen mits HPE en Juniper bereid waren om enkele concessies te doen. We hebben die concessies beschreven in een artikel en besproken in de podcast van deze week.

Vandaag is de kogel dus definitief door de kerk. Het AI-Native Networking Platform van Juniper voegt zich officieel bij het netwerkaanbod van HPE Aruba Networking. De nieuwe business unit gaat door het leven als HPE Networking. Hieronder zie je ook meteen de nieuwe logo’s.

HPE zet het netwerk op één

In een gesprek dat we vorige week tijdens HPE Discover 2025 hadden met CEO Antonio Neri was hij duidelijk over de positie van het netwerk binnen HPE. Dat staat volgens hem op de eerste plaats qua focus. Alles wat er op dit moment gebeurt in de wereld rondom AI, HPC en fotonica heeft baat bij een zo goed mogelijke netwerkinfrastructuur. Vooral AI krijgt de nodige aandacht op dit punt. Neri ziet de versmelting tussen AI en het netwerk als voornaamste trend. Er is AI nodig voor de beste netwerkervaring en zonder het beste netwerk functioneert AI ook niet optimaal.

Met de overname van Juniper denkt HPE hier dus een grote stap in te kunnen zetten. Daarnaast voegt Juniper allerlei onderdelen toe aan het portfolio van HPE die HPE Aruba Networking niet heeft. Of in aanmerkelijk mindere mate heeft. Ook nu HPE de broncode van Mist AIOps beschikbaar moet stellen aan maximaal twee licentiehouders. Juniper heeft een omvangrijk datacenter- (en metro-)aanbod. Het heeft ook Apstra in het portfolio, de beheeromgeving voor datacenterinfrastructuur. Juniper heeft verder een vrij omvangrijk securityportfolio op het gebied van netwerken.

Samen voor de Cisco-kroon

Al met al moet deze overname van Juniper door HPE de visie van HPE, dat alles wil kunnen bieden dat organisaties nodig hebben in hybride cloudomgevingen, weer een grote stap dichterbij brengen. In het grotere geheel kan HPE met zowel HPE Aruba Networking en HPE Juniper Networking nu veel beter een vuist maken tegen grote concurrent Cisco.

HPE zal zich gesterkt voelen door het meest recente Magic Quadrant van Gartner voor LAN en WLAN. Hierop is Cisco voor het eerst sinds mensenheugenis uit het vierkantje met leiders gevallen. Wat ons betreft valt daar overigens wel het nodige op af te dingen. Het is voor concurrenten verre van verstandig om Cisco niet meer als leider te zien.

Wat de exacte verhoudingen ook zijn, het is duidelijk dat de strijd tussen de twee grote jongens, waarvan Cisco overigens nog altijd verreweg de grootste is, echt kan gaan beginnen. Er zal dan nog wel wat werk gedaan moeten worden. Het mag niet 1+1=2 zijn, maar moet meer dan dat worden. Om dat te bereiken zullen de twee portfolio’s onherroepelijk richting elkaar gaan bewegen. Bij Juniper was de groei er de laatste jaren in ieder geval uit, dus daar moet snel iets gebeuren. De integratie die nodig is om een meerwaarde van de HPE overname van Juniper te realiseren zal wat tijd kosten.

Als het HPE lukt om de bedrijven goed in elkaar te integreren kan het eindresultaat behoorlijk indrukwekkend worden. En dat is natuurlijk ook nog geen zekerheidje. Of het voldoende is om Cisco van de troon te stoten, is vooraf lastig te zeggen. Dat ligt er ook aan wat Cisco doet. En daar zagen we vorige maand tijdens Cisco Live ook de ambitie van afspatten. Het zou best eens zo kunnen zijn dat vooral de kleinere enterprisespelers verder naar de marge gedrongen worden.

Wij zullen de ontwikkelingen in ieder geval goed blijven volgen. Mocht je nog wat meer achtergrond willen bij de overname van Juniper Networks door HPE, dan kun je hieronder doorklikken naar enkele andere artikelen en podcasts: