Microsoft: ‘Gebruik clouddiensten toegenomen met ruim 700 procent’

De uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende maatregel om massaal vanuit huis te werken, zorgt voor de nodige toename in het gebruik van clouddiensten. Microsoft constateerde een toename van 775% in het gebruik van haar diensten in regio’s waar thuiswerken als maatregel wordt gehanteerd.

De toename is vooral terug te vinden in diensten die gebruikt worden bij het werken vanuit huis: Microsoft Teams, Power BI en Virtual Desktop zijn de diensten waar het gebruikersaantal aanzienlijk is toegenomen. Eerstgenoemde dienst zag haar gebruikersaantal oplopen naar boven de 44 miljoen, waarmee het concurrent Slack ver achter zich laat (de laatste cijfers van die dienst kwamen eind oktober naar buiten en gingen over twaalf miljoen gebruikers). Samen zijn de users goed voor bijna een miljard minuten aan meetings per dag.

Het gebruik van virtuele desktops zag ook een aanzienlijke stijging in gebruikers, namelijk een verdrievoudiging ten opzichte van normaal.

Niet alleen thuiswerken oorzaak

Niet alleen diensten die bijdragen aan het werken vanuit huis worden door Microsoft in de gaten gehouden, ook kijkt het naar andere onderdelen die mogelijk kunnen zorgen voor een aanzienlijke toename aan dataverkeer: gamen. Voor Xbox Live is het al in gesprek met uitgevers om dingen als gameupdates uit te stellen naar momenten buiten de piekuren op de dag. Dit om te voorkomen dat diensten niet beschikbaar zijn.

De meeste aandacht blijft uitgaan naar diensten die nodig zijn voor zij die het het hardst nodig hebben: bedrijven en mensen in de zorgsector. In de komende weken zal Microsoft de capaciteit van haar systemen ‘aanzienlijk’ uitbreiden om er zeker van te zijn dat alles blijft draaien. Tot die tijd zullen bepaalde elementen zoals de videocalls op Teams in een iets lagere resolutie zijn om bandbreedte te besparen.