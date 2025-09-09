Nebius 50 procent meer waard na miljardendeal met Microsoft

Het van Yandex afgesplitste Nebius heeft een miljardendeal aangekondigd met Microsoft. De leverancier van AI-infrastructuur levert tot 2031 capaciteit aan Microsoft voor 17,4 miljard dollar.

De aandelen van Nebius waren al met 220 procent gestegen sinds het de beurs betrad in oktober vorig jaar, maar de nieuwe Microsoft-deal zorgde voor een forse stijging. Analist Alex Platt van DA Davidson noemt de overeenkomst “opnieuw bewijs dat Nebius de leidende neocloud-speler is” die zelfs grote hyperscalers verslaat voor soevereine contracten.

Van Russische reus naar Europese AI-speler

Het in Amsterdam gevestigde Nebius was vorig jaar nog onderdeel van het Russische internetconcern Yandex. Na de Russische inval in Oekraïne verkocht het zijn Russische activiteiten en hernoemde het zich tot Nebius. CEO Arkady Volozh moest zijn functie bij Yandex neerleggen na EU-sancties, maar deze werden later opgeheven nadat hij de invasie veroordeelde als “barbaars”.

Nebius heeft er als Europese AI-infrastructuurspeler dus een enorme impuls bij. In december vorig jaar haalde het bedrijf nog 700 miljoen dollar op van investeerders waaronder Nvidia voor uitbreiding van zijn datacentercapaciteit.

Microsoft’s cruciale zoektocht naar capaciteit

Voor Microsoft komt een deal als deze als geroepen. Het bedrijf kampte volgens CFO Amy Hood in juli nog met capaciteitstekorten die naar verwachting tot eind 2024 zouden aanhouden. De vraag naar AI-diensten blijft de capaciteit overtreffen, ondanks recordinvesteringen in nieuwe datacenters.

Microsoft heeft al eerder vergelijkbare deals gesloten met partijen zoals CoreWeave, tevens een ‘neocloud’ zoals Nebius, voor extra rekencapaciteit. Ook heeft het een contract om AI-rekenkracht te leveren aan ChatGPT-maker OpenAI. De samenwerking met Nebius moet deze capaciteitsproblemen helpen oplossen.

Implementatie en financiering

Het mag hier dan wel gaan om een Europese AI-speler dat een deal met een Amerikaanse hyperscaler sluit, de werkelijke activiteiten draaien om de VS. Nebius zal Microsoft voorzien van dedicated AI-rekencapaciteit vanuit een nieuw datacenter in Vineland, New Jersey, dat later dit jaar operationeel wordt. Het contract loopt tot 2031 met opties voor verlenging, waarbij de totale deal nog 2 miljard dollar meer waard kan worden.

Voor de financiering van de snellere groei zal Nebius gebruikmaken van inkomsten uit de deal en schulden gedekt door het contract. Het bedrijf evalueert volgens eigen zeggen “verschillende aanvullende financieringsopties” om de geplande expansie mogelijk te maken.