Microsoft breidt Windows Backup uit met herstel bij eerste aanmelding

Microsoft breidt Windows Backup voor organisaties uit met een hersteloptie bij eerste aanmelding. Vanaf begin 2026 kunnen Windows 11-gebruikers hun instellingen en Microsoft Store-apps bij de allereerste aanmelding herstellen, zelfs op apparaten die zijn aangesloten op Microsoft Entra Hybrid, multi-userconfiguraties en Windows 365 Cloud-pc’s.

De uitbreiding biedt een oplossing voor een praktisch probleem waarmee organisaties te maken hebben tijdens apparaattransities en migraties. Gebruikers die de hersteloptie tijdens de out-of-box-ervaring (OOBE) hebben gemist, krijgen nu een tweede kans om hun omgeving te herstellen. Als gebruikers het herstel tijdens OOBE bewust overslaan, wordt hun voorkeur gerespecteerd.

Windows Backup for Organizations bewaart op veilige wijze Windows-instellingen, de lijst met geïnstalleerde Microsoft Store-apps en Startmenu-pins. Dit vereenvoudigt de overgang naar Windows 11, vooral aangezien Windows 10 in oktober 2025 het end-of-lifebereikte. De tool is bedoeld om gebruikers sneller productief te maken na een reset of reimage.

Breder apparaatbereik

De eerste herstelervaring bij het aanmelden, die momenteel in privé-preview is, breidt de back-upmogelijkheden uit naar meer soorten apparaten. Microsoft Entra hybride gekoppelde apparaten, multi-userconfiguraties en Windows 365 Cloud-pc’s kunnen nu profiteren van de herstelfunctie. Gebruikers die zich met een Microsoft Entra-ID hebben aangemeld op in aanmerking komende apparaten, kunnen hun apparaat herstellen, zelfs als ze dit tijdens OOBE hebben gemist vanwege een ongeluk of technisch probleem.

Dezelfde naadloze ervaring die beschikbaar was tijdens OOBE, geldt nu ook bij de eerste aanmelding. Dit minimaliseert downtime en versnelt de productiviteit voor organisaties die op grote schaal apparaatvernieuwingen beheren. Microsoft benadrukt dit als onderdeel van hun voortdurende streven naar veerkracht en productiviteit.

Preview en tijdlijn voor uitrol

Organisaties die geïnteresseerd zijn in het vroegtijdig testen van de functie, kunnen deelnemen aan de privépreview. Een interesseformulier blijft open tot en met vrijdag 13 februari 2026. Om in aanmerking te komen voor de preview, moeten organisaties deel uitmaken van het Microsoft Management Customer Connection Program en een ondertekende geheimhoudingsovereenkomst (NDA) hebben.

De nieuwe functie zal naar verwachting begin 2026 worden gelanceerd. Microsoft positioneert deze uitbreiding als de volgende stap om gebruikers te helpen soepel tussen apparaten over te stappen zonder helemaal opnieuw te beginnen. De functie bouwt voort op Windows Backup for Organizations, dat in september 2025 algemeen beschikbaar werd.