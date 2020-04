MariaDB brengt open source datamanagementsysteem naar de cloud

MariaDB, een leverancier van open source datamanagement-oplossingen heeft zijn on-premise product nu naar de cloud gebracht. Met SkySQL krijgen bedrijven, naar eigen zeggen, een krachtige DataBase-as-as-Service (DBaaS)-oplossing die aan de hoogste eisen voldoet.

Met de stap naar de cloud, breidt de leverancier van open source datamanagement-oplossingen zijn portfolio nu compleet uit. MariaDB is oorspronkelijk een vooral zakelijke on-premise engine die -als open source- een goedkoper licentie- en beheeralternatief moet vormen voor de producten van onder meer Oracle, Microsoft en IBM.

Langzamerhand adopteert de leverancier ook een meer op de cloud gerichte strategie. Het bedrijf levert zijn MariaDB datamanagement-product al als een beheerde dienst die op de cloudgebaseerde infrastructuur van klanten kan draaien. Ook werd onlangs nog veel functionaliteit toegevoegd voor hybrid processing voor transacties en analytics.

Public cloud via Kubernetes

De stap naar het lanceren van een echte cloudgebaseerde dienst is hierbij vanzelfsprekend de volgende stap. SkySQL is gebaseerd op het container orkestratieplatform Kubernetes. Dit moet, aldus de leverancier, klanten de vrijheid geven om de dienst als DBaaS af te nemen vanuit iedere grote (multIi)cloudomgeving.

MariaDB zit dit als de beste strategie voor hybrid en public cloud, zodat eindgebruikers niet alleen de cloud kunnen kiezen van waaruit zij de dienst afnemen, maar ook de mogelijkheid hebben de datamanagement-dienst naar meerdere cloudomgevingen uit te rollen.

Functionaliteit

SkySQL komt met een heleboel extra functionaliteit, aldus de leverancier. Vooral voor storage. De dienst is gebaseerd op de laatste versie van zijn Enterprise Server en ondersteunt onder meer failover voor verschillende zones, self-healing recovery, read load balancing, transparante read/write splitting, IP whitelisting en volledige encryptie.

Ook biedt de cloudversie rij-, kolom en gecombineerde rij/kolom storage. Dit is een techniek die het mogelijk maakt transactie- analytische processing op dezelfde data set te combineren. Dit maakt zogenoemde ‘smart transactions’ die beide types processing combineren om complexe queries te ondersteunen.

Niet helemaal cloud-native

De clouddienst is, zo geeft MariaDB toe, niet helemaal cloud-native te noemen. Volgens de leveranciers is SkySQL een datamanagement-dienst die is geoptimaliseerd met een cloud-native storage-architectuur. De DBaaS-dienst slaat bij de uitrol transactionele data op als block storage en analystische data als object data. Klanten kunnen daarbij in enkele seconden automatisch van block naar object storage repliceren.

Verder komt SkySQL met een databasemanagement beheerteam op afstand dat voor klanten de provisioning, scaling en beheer regelt.

Beschikbaarheid

De dienst is in eerste instantie verkrijgbaar via Google Cloud Platform. Uitrol naar AWS en Microsoft Azure staat op de planning voor later dit jaar.