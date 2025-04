Google gooit met Cloud WAN eigen backbone open voor iedereen

Google stelt zijn wereldwijde netwerkinfrastructuur nu beschikbaar voor alle bedrijven en overheden via de nieuwe Cloud WAN-oplossing. Het volledig beheerde enterprise backbone-netwerk belooft tot 40 procent snellere prestaties dan het openbare internet en tot 40 procent kostenbesparing ten opzichte van huidige WAN-oplossingen.

De infrastructuur die Google’s eigen diensten zoals Google Cloud, Gmail, YouTube en Search ondersteunt, wordt nu toegankelijk voor zakelijke klanten. Met 202 points of presence (PoPs), meer dan 3,2 miljoen kilometer glasvezel, 33 onderzeese kabels en een betrouwbaarheid van 99,99 procent, biedt Google’s netwerk een robuust platform voor bedrijfskritische applicaties. Google stelt de MPLS-oplossingen te kunnen vervangen met een goedkoper en sneller alternatief. Het werkt daarvoor samen met veel SD-WAN partners.

Google Cloud WAN is speciaal ontwikkeld om de traditionele WAN-architecturen van ondernemingen te vervangen door gebruik te maken van Google’s wereldwijde netwerk dat is geoptimaliseerd voor applicatieprestaties. Google’s netwerk is verbonden met alle grote cloudspelers ter wereld, maar ook met alle bekende grote datacenteraanbieders, waardoor het razendsnel verkeer kan afleveren dichtbij zijn eindbestemming.

Van MPLS naar SD-WAN en nu met Google Cloud WAN?

Organisaties zijn ooit begonnen met multiprotocol label switching (MPLS) netwerken voor veilige en betrouwbare site-to-site connectiviteit. Door de adoptie van SaaS- en cloudapplicaties werd MPLS vervolgens vervangen door SD-WAN. Het voordeel van SD-WAN is dat het gebruikmaakt van het internet en daardoor een stuk goedkoper is dan MPLS. Om de prestaties van SD-WAN te verbeteren hebben grote organisaties vaak ook hun eigen PoP’s in colocatie datacenters. Dat zorgt voor de nodige extra complexiteit en onderhoud. Google maakt nu met Cloud WAN zijn Premium Tier netwerk beschikbaar, waarmee bedrijfsnetwerken nog beter, sneller en betrouwbaarder kunnen worden en die eigen PoPs overbodig worden.

Google stelt dat het met Cloud WAN een eenvoudig, snel en betaalbaar alternatief heeft om datacenters en campussen wereldwijd snel en betrouwbaar met elkaar te verbinden.. Zeker met de komst van veel AI-applicaties worden netwerken op de proef gesteld. AI-gebaseerde applicaties vereisen vaak toegang tot verschillende clouds en on-premises datacenters. Als die ook nog eens verspreid staan over de wereld heb je al snel een globaal en schaalbaar netwerk nodig.

Google’s Premium Tier-netwerk

Volgens Google levert Cloud WAN toegang tot het Premium Tier-netwerk met tot 40 procent betere prestaties dan het reguliere internet. Organisaties kunnen via SD-WAN verbinden maken met de Premium Tier netwerkservice. Dat kan via het geografisch dichtstbijzijnde PoP van Google, vervolgens zal Google het verkeer routeren over zijn premium tier-netwerk en weer het internet op routeren dicht bij de eindbestemming. Of als Google een peering-overeenkomst heeft met de eindbestemming kan het verkeer vrijwel direct worden afgeleverd. Dit minimaliseert het aantal netwerksprongen en zorgt voor lage latency en een consistentere gebruikerservaring.

Met meer dan 5700 directe peering-verbindingen en bereikbaarheid naar meer dan 60.000 autonomous system numbers (ASN’s), staat Google op de eerste plaats onder cloudproviders en op de zesde plaats in global peering. Dit uitgebreide peeringnetwerk zorgt voor efficiënte dataverkeer uitwisseling met andere netwerken. Waardoor netwerkverkeer razendsnel dichtbij de eindbestemming kan worden afgeleverd.

Google stelt tot slot dat organisaties met Cloud WAN 40 procent besparing op de totale kosten (TCO) kunnen realiseren vergeleken met door klanten beheerde WAN-oplossingen. Het haalt simpelweg enorm veel werk weg bij organisatie om zelf een betrouwbaar netwerk te managen.