Microsoft brengt nieuwe spraakstijlen naar Azure Cognitive Services

Microsoft heeft nieuwe spraakstijlen aangekondigd voor Azure Cognitive Services. De nieuwe stijlen, nieuwsuitzending, klantenservice en digitale assistent, zijn ontworpen om ontwikkelaars te helpen de stem van hun apps en services aan te passen aan hun merk of unieke scenario.

De nieuwe stemmen gebruiken volgens Microsoft intonaties, spraakpatronen en de juiste klemtoonpatronen van echte menselijke stemmen waardoor de stemmen zeer natuurlijk klinken. In een blogpost legt het bedrijf uit dat hun Text-To-Speech (TTS) stemmen ‘heel natuurlijk, betrouwbaar en expressief’ klinken. “Door transfer learning kan het Neural TTS-model verschillende spreekstijlen aanleren van verschillende sprekers waardoor het mogelijk wordt om een genuanceerde stem te creëren.”

Kenmerken

De spraakstijl nieuwsuitzending is bedoeld om de professionele toon te evenaren die wij associëren met nieuwsverslaggevers. De stem heeft een neutrale uitspraak waarbij elke letter duidelijk wordt uitgesproken. Er wordt geen aandacht gevestigd op regionale accenten. Volgens Microsoft kan deze spreekstijl in de toekomst ook gebruikt worden om documenten voor te lezen in Word, Excel en PowerPoint in WeChat door middel van Microsoft Listening Docs. Ook kunnen gebruikers van de Bing-app de spraakstijl kiezen om hun dagelijkse nieuwsberichten voor te lezen.

De stem van de klantenservice is gecreëerd voor ontwikkelaars die apps voor klantenservice maken en heeft, volgens Microsoft, een vriendelijke en boeiende toon. De spraakstijl van de digitale assistent heeft een zogenaamde nuttige toon en is geschikt voor het doorgeven van praktische zaken zoals een weersvoorspelling of navigatie-instructies.

Ook heeft Microsoft ‘emotiestijlen” toegevoegd aan Azure Cognitive Services: spreekstijlen om verschillende emoties uit te drukken in een bepaalde context. In het Engels en Braziliaans-Portugees kunnen deze stijlen vrolijkheid en empathie uitdrukken. Alleen China heeft een eigen ‘lyrische’ stijl die geoptimaliseerd is om proza en poëzie aan te leren.