Oracle investeert miljarden in AI-infrastructuur voor OpenAI

OpenAI en Oracle hebben hun samenwerking uitgebreid met een omvangrijke overeenkomst voor datacentercapaciteit in de Verenigde Staten, onder de vlag van het Stargate-initiatief.

De nieuwe deal voorziet in de huur van ongeveer 4,5 gigawatt aan rekenkracht, wat voldoende is om miljoenen huishoudens van energie te voorzien. De uitbreiding onderstreept de toenemende vraag naar infrastructuur die specifiek is toegerust voor de intensieve rekenbelasting van geavanceerde AI-systemen.

Om aan de eisen van OpenAI te voldoen, gaat Oracle nieuwe datacenters bouwen op meerdere locaties in de VS, waaronder Texas, Michigan, Wisconsin, Wyoming, New Mexico, Georgia, Ohio en Pennsylvania. Het bestaande datacenter in Abilene, Texas, zal daarnaast uitbreiden van 1,2 naar 2 gigawatt. De omvang van deze uitbreiding is aanzienlijk: alleen al deze deal vertegenwoordigt een fors aandeel van de totale datacentercapaciteit in de VS, die in maart 2025 rond de 17 gigawatt lag.

Ook Stargate project in VAE

De samenwerking tussen OpenAI en Oracle reikt verder dan de VS. Er loopt ook een Stargate-project in de Verenigde Arabische Emiraten, waar partijen als Crusoe, Nvidia, Cisco en het met staatskapitaal gesteunde AI-bedrijf G42 bij betrokken zijn. De wereldwijde opmars van AI leidt tot een ongekende herverdeling van energieverbruik en investeringsstromen.

De omvang van deze infrastructuurovereenkomst – geraamd op 30 miljard dollar per jaar – overstijgt zelfs Oracle’s huidige cloudomzet. Het bedrijf, dat historisch bekend stond als softwareleverancier, heeft zich daarmee stevig gepositioneerd in de markt voor AI-infrastructuur. De verschuiving naar grootschalige cloud- en AI-diensten weerspiegelt een bredere trend waarin traditionele technologiebedrijven zich heruitvinden en specialiseren om concurrerend te blijven in het tijdperk van kunstmatige intelligentie.

De opkomst van AI vraagt om fundamentele herzieningen van bestaande infrastructuren. Experts waarschuwen dat het elektriciteitsverbruik van AI-geoptimaliseerde datacenters tegen 2030 zou kunnen verviervoudigen. Hierdoor ontstaan nieuwe economische modellen, waarbij de infrastructuur eerder te vergelijken valt met nutsvoorzieningen dan met conventionele software. De kapitaalintensiteit en schaalgrootte van deze investeringen maken duidelijk dat slechts een handvol spelers in staat zal zijn om op dit niveau mee te doen.

Stargate kampt met vertragingen

Eerder meldde Techzine al dat de financiering van het Stargate-project van OpenAI en SoftBank met aanzienlijke vertragingen kampte. Ondanks de belofte van een investering van 100 miljard dollar (90 miljard euro) in AI-infrastructuur in de VS, hebben de economische risico’s verbonden aan handelstarieven de financieringsgesprekken vertraagd. Drie maanden na de aankondiging is er nog steeds geen concreet financieringsmodel of diepgaand overleg met potentiële investeerders.