Alibaba Cloud breidt uit in Europa via Equinix-datacenters

Alibaba Cloud gaat het bereik van zijn public cloud-omgeving verder uitbreiden via de datacenters van Equinix, waaronder in Europa. Beide partijen hebben hiervoor onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Met de samenwerkingsovereenkomst wordt de public cloud-omgeving van de Chinese techgigant uitgebreid naar 17 nieuwe wereldwijde grote stedelijke (metro) locaties. Hiermee wil de techgigant meer markten aanboren voor zijn public cloud-omgeving en natuurlijk ook voor de aanverwante diensten.

Datacenter-interconnectie

Voor de uitbreiding van Alibaba Cloud levert Equinix toegang tot private datacenter-interconnectie. Hiervoor stelt het zijn Platform Equinix- en Equinix Cloud-oplossingen beschikbaar. Deze oplossingen zijn vooral geschikt voor bedrijven die de stap naar hybrid- en multicloud-omgevingen willen zetten en daarbij een zo min mogelijke latency willen hebben.

Alibaba Cloud integreert zijn API met Equinix ECS Fabric. Hierdoor kunnen klanten straks eenvoudig zelf on-demand private verbindingen met de in totaal 45 verschillende Equinix ECS- metro-omgevingen opzetten en beheren. De klanten van de Chinese public cloud-omgeving krijgen op deze manier toegang tot de verschillende compute-, big data- en andere diensten.

Cloudregio’s en markten

De samenwerking breidt de toegang tot Alibaba Cloud uit naar de regio’s en markten in Dubai, Frankfurt, Hong Kong, Jakarta, Londen, Singapore, Sydney en Tokio. Regio’s in de VS die nu worden bediend zijn Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami, New York, Seattle, Silicon Valley en Washington D.C.