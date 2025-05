IBM breidt hybrid cloud-opties uit voor AI

IBM komt met nieuwe hybride technologieën die bedrijven helpen bij het opschalen van AI. De oplossingen helpen bij het bouwen en implementeren van AI-agents met bedrijfsdata. IBM’s watsonx Orchestrate maakt het mogelijk om in vijf minuten AI-agents te bouwen die werken met meer dan tachtig zakelijke applicaties.

Tijdens het jaarlijkse THINK-evenement heeft IBM verschillende innovaties aangekondigd waarmee bedrijven hun AI-initiatieven kunnen opschalen. De techgigant schat dat er tegen 2028 meer dan een miljard apps zullen zijn, wat bedrijven dwingt om naadloos te integreren in steeds meer gefragmenteerde IT-omgevingen.

AI-agents in vijf minuten bouwen

IBM introduceert om dit te ondersteunen een set aan enterprise-ready agent-mogelijkheden in watsonx Orchestrate. Hiermee kunnen bedrijven in minder dan vijf minuten eigen agents bouwen met tools die integratie, aanpassing en implementatie vereenvoudigen – van no-code tot pro-code oplossingen voor verschillende gebruikers.

Daarnaast biedt IBM voorgebouwde domeinagents voor gebieden als HR, sales en inkoop, evenals eenvoudigere utility-agents voor basistaken zoals webonderzoek. Een belangrijke vooruitgang is de integratie met meer dan tachtig zakelijke applicaties. Onder andere Adobe, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP en ServiceNow vallen eronder.

Integratie blijft een grote uitdaging bij de adoptie van AI. De meeste organisaties vertrouwen op een lappendeken van API’s, apps en systemen die verspreid zijn over on-premise en multi-cloud omgevingen. IBM pakt dit met het nieuwe webMethods Hybrid Integration aan. Deze oplossing vervangt rigide workflows door intelligente, door agents aangestuurde automatisering.

Ongestructureerde data benutten

Ongestructureerde data – verborgen in contracten, spreadsheets en presentaties – vormt een waardevolle maar onderbenutte bron in bedrijven. IBM heeft watsonx.data doorontwikkeld om organisaties te helpen deze data te activeren voor betere AI-toepassingen. De vernieuwde watsonx.data brengt een open data lakehouse samen met data fabric-functionaliteiten om data over silo’s, formaten en clouds te unificeren.

Tests tonen aan dat deze aanpak kan leiden tot 40 procent nauwkeurigere AI dan conventionele RAG (Retrieval-Augmented Generation). Daarnaast introduceert IBM watsonx.data integration voor het orkestreren van data en watsonx.data intelligence voor het extraheren van inzichten uit ongestructureerde data.

IBM lanceert ook de IBM LinuxONE 5, een Linux-platform voor data, applicaties en betrouwbare AI, met de mogelijkheid om tot 450 miljard AI-inferentieoperaties per dag te verwerken. De nieuwe LinuxONE-innovaties omvatten geavanceerde AI-versnellers met IBM’s Telum II on-chip AI-processor en de IBM Spyre Accelerator.

Tip: IBM aast op eenvoud met AI-agents en automation