Hitachi Vantara lanceert eigen Kubernetes-dienst

Hitachi Vantara heeft onlangs Hitachi Kubernetes Service gelanceerd. Met deze dienst kunnen bedrijven Kubernetes clusters van georkestreerde applicaties en containers in meerdere cloudomgevingen en on-premise uitrollen, monitoren en beheren.

De nu gelanceerde Hitachi Kubernetes Service (HKS) is door Hitachi Vantara gebouwd op basis van de technologie die het in 2020 in handen kreeg van de failliete startup Containership. Deze technologie maakt het mogelijk om storage toe te voegen aan door Kubernetes georkestreerde containers. Vervolgens heeft Hitachi Ventura een open Kubernetes Container Storage Interface (CSI) plugin gebouwd zodat het persistent storage kan leveren voor Kubernetes stateful containers.

Eigenschappen van HKS

Belangrijke eigenschappen van de nu uitgebrachte HKS is een compleet multicloud dashboard met API’s voor het automatiseren van workflows. Daarnaast is er ook dataprotectiefunctionaliteit beschikbaar via open-source technologie en in een later stadium ook via diensten van een -nu nog onbekende- partner.

Voor het migreren van diensten naar Kubernetes containers beschikt HKS ook over meerdere open-source tools. In de nabije toekomst worden deze aangevuld met HKS-modules die specifiek stateless en stateful back-up, migratie en recovery moeten ondersteunen. Deze diensten moeten straks nog beter de portabiliteit van applicaties, workloads en data tussen diverse hybrid cloudomgevingen

Daarnaast biedt HKS ook security via edge protectie van Kubernetes clusters via ‘reverse proxy tunneling’ van alle belangrijke communicatiekanalen met de clusters. Hierdoor zijn er geen aparte poorten nodig om Kubernetes clustermanagement te beheren en te ondersteunen.

Overige functionaliteit

Verder biedt HKS ook nog een self-service catalogus waarmee klanten zelf hun Kubernetes-ervaring kunnen aanpassen al naar gelang hun zakelijke vereisten. Ook kunnen zij met de tools uit deze catalogus snel vooraf uitgezochte applicaties uitrollen in een hybrid Kubernetes-omgeving. Hitachi Vantara biedt ook een applicatiegids en een trainingsdienst voor HKS.

Meer aanbod van eigen Kubernetes-diensten

Hitachi Vantara is niet de enige storageleverancier met een eigen Kubernetes-beheerdienst voor hybrid cloudomgevingen. Andere leveranciers van dit soort diensten zijn onder meer Dell Technologies met Project Karavi, HPE met Ezmeral, Pure Storage en NetApp.

HKS is nu beschikbaar binnen AWS en Google Cloud Platform (GCP). De beschikbaarheid voor Microsoft Azure komt binnenkort beschikbaar.