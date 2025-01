Commvault integreert CrowdStrike Falcon XDR-dienst in eigen platform

Commvault heeft de CrowdStrike Falcon XDR-oplossing geïntegreerd in zijn Commvault Cloud-platform. Hiermee wil het bedrijf klanten betere detectie- en herstelmogelijkheden bieden.

Commvault blijft zijn cloudgebaseerde platform uitbreiden om hybride omgevingen beter te beschermen tegen dataverlies en cyberaanvallen. Dit doet het onder meer door samenwerkingen met partners, zoals nu met CrowdStrike.

Functionaliteit integratie Falcon XDR

De integratie van Falcon XDR in het Commvault-platform voegt een extra laag dreigingsinzichten toe. Klanten krijgen hierdoor een beter beeld van mogelijke incidenten en kunnen sneller reageren.

Wanneer Falcon XDR verdachte activiteiten detecteert via AI en Indicators of Compromise (IOC’s), kunnen beheerders deze in Commvault Cloud analyseren, dreigingen opsporen en getroffen data herstellen naar een betrouwbare staat. Dit helpt bedrijven operationeel te blijven tijdens aanvallen.

Onder de motorkap werkt de integratie samen met ThreatWise, Commvaults eigen detectietool. ThreatWise biedt onder andere honeypot-functionaliteit, waarmee cybercriminelen worden misleid. Dit versterkt de herkennings- en responsmogelijkheden van het platform.

CrowdStrike vaker geïntegreerd

Ook andere aanbieders, zoals Dell Technologies, Cohesity, Veritas en Rubrik, maken gebruik van CrowdStrike-technologie om hun klanten beter te beschermen tegen malware.

