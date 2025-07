OpenAI gaat concurrentie aan met Google Chrome

OpenAI bereidt zich voor op de lancering van een eigen webbrowser die concurreert met Google Chrome. De browser, die OpenAI naar verwachting binnen enkele weken lanceert, is gebaseerd op Chromium. Dit is de open-source software waarop ook Chrome en andere populaire browsers zijn gebouwd.

Deze keuze stelt OpenAI volgens Reuters in staat om controle te houden over de browserstructuur. En om directe toegang te krijgen tot gebruikersdata. Dat is een cruciaal element voor het trainen van hun AI-modellen.

De nieuwe browser zal diep geïntegreerd zijn met ChatGPT en AI-agenten zoals Operator, die kunnen namens gebruikers taken uitvoeren binnen het browsen zelf. Denk aan reserveringen maken, formulieren invullen, de beste deals vinden, berichten sturen naar klanten, of andere acties die normaal handmatig zouden gebeuren. In plaats van gebruikers telkens door te sturen naar externe websites, vinden bepaalde interacties binnen een chatachtige interface plaats. Op die manier fungeert de browser als een digitale assistent die actief meedenkt en handelt.

Schade voor Alphabet kan fors zijn

OpenAI mikt op een fundamentele verandering van het internetgebruik. De browser vormt onderdeel van een bredere strategie om de AI-diensten van het bedrijf te integreren in zowel het persoonlijke als professionele leven van gebruikers. De inzet is groot. Google Chrome, met 3,45 miljard maandelijkse gebruikers, speelt een centrale rol in het verzamelen van gebruikersdata voor Alphabet’s advertentie-ecosysteem. Als zelfs een fractie van de 400 miljoen wekelijkse ChatGPT-gebruikers overstapt naar de browser van OpenAI heeft dat een flinke impact op Google’s advertentie-inkomsten.

Het strategisch belang van deze stap ligt niet alleen in marktaandeel, maar ook in datatoegang. Aangezien AI-systemen zoals die van OpenAI voortdurend nieuwe data nodig hebben om slimmer te worden, biedt een eigen browser directe en constante stroom van gebruiksinformatie. OpenAI’s beslissing om niet te kiezen voor een plug-in, maar voor een volwaardige browser, komt voort uit de wens om maximale controle te hebben over deze datastroom.

De ontwikkeling van de browser volgt op eerdere stappen van OpenAI om zich breder te positioneren. In mei nam het bedrijf voor 6,5 miljard dollar het AI-hardwarebedrijf io over. Daarnaast haalde OpenAI vorig jaar twee voormalige Google-topmensen binnen die eerder meewerkten aan de ontwikkeling van Chrome.

Alphabet onder vergrootglas

Google maakte geen plannen bekend om Chrome te verkopen. Het bedrijf wordt wel geconfronteerd met toenemende antitrustdruk. De Amerikaanse overheid beschuldigt Alphabet ervan een illegaal monopolie te hebben op de zoek- en advertentiemarkt. OpenAI gaf eerder aan dat het interesse zou hebben in een overname van Chrome, mocht die door juridische druk op de markt komen.