AWS lanceert EKS Dashboard voor gecentraliseerd Kubernetes-beheer

AWS kondigt EKS Dashboard aan. Dit is een nieuwe functie in de EKS-console waarmee cloudarchitecten en beheerders van Kubernetes-clusters een gecentraliseerd overzicht krijgen van hun volledige clusterlandschap.

Deze centrale weergave maakt het eenvoudiger om clusters te monitoren die verspreid zijn over meerdere AWS-regio’s en accounts. Dit ondersteunt beter beheer van clusterinventaris, compliance-controle en operationele planning. Denk aan het inplannen van versie-upgrades.

Naarmate organisaties hun Kubernetes-implementaties opschalen, kiezen zij er steeds vaker voor om meerdere clusters in te zetten over verschillende omgevingen. Dit wordt gedaan om de beschikbaarheid te vergroten. Maar ook om bedrijfscontinuïteit te waarborgen of te voldoen aan lokale regelgeving omtrent gegevensopslag.

Complex toegangsbeheer

Deze spreiding brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Het overzicht behouden over een gefragmenteerd landschap van clusters, verspreid over meerdere accounts en regio’s, blijkt in de praktijk lastig. Veel organisaties grijpen daarom naar externe tools voor gecentraliseerde zichtbaarheid, maar dit levert extra complexiteit op in termen van toegangsbeheer, licentiekosten en onderhoud.

Met EKS Dashboard introduceert AWS een native oplossing die deze problemen verlicht. De dashboardfunctie is direct beschikbaar in de AWS-console en biedt inzichten in onder andere clusters, managed node groups en EKS add-ons. Gebruikers krijgen een geconsolideerd beeld van de verspreiding van clusters per regio en account, inzicht in gebruikte versies, de ondersteuningsstatus van clusters, verwachte kosten voor verlengde support en diverse gezondheidsstatistieken. Via automatische filters kunnen gebruikers eenvoudig inzoomen op specifieke datapunten, wat helpt om snel clusters te identificeren die aandacht vereisen.

Het activeren van EKS Dashboard verloopt via de management- of gedelegeerde beheerdersaccounts binnen AWS Organizations. De configuratie vereist slechts eenmalig het inschakelen van trusted access in de instellingen van de EKS-organisatie. Eenmaal geactiveerd, krijgt het beheeraccount toegang tot de dashboardfunctionaliteit. Gedetailleerde instructies zijn beschikbaar in de officiële AWS-documentatie.

Meerdere weergave-opties

De gebruikersinterface van de dashboardfunctie biedt verschillende weergave-opties. Grafisch, in tabellen en zelfs op een wereldkaart. Er zijn uitgebreide filter- en zoekmogelijkheden en gebruikers kunnen data exporteren voor verdere analyse of rapportage. Daarnaast biedt het dashboard inzicht in node groups, waaronder distributie per instance type, gebruikte AMI-versies en configuraties via launch templates.

Hoewel de focus ligt op Amazon EKS-clusters, biedt het dashboard ook ondersteuning voor verbonden Kubernetes-clusters die draaien buiten AWS, zoals on-premises of in andere clouds. De gegevens die van deze externe clusters beschikbaar zijn, kunnen beperkter zijn, maar de functionaliteit maakt het wel mogelijk om een volledig hybride of multicloud Kubernetes-omgeving centraal te monitoren.

EKS Dashboard is per direct beschikbaar in de regio US East en ondersteunt dataverzameling uit alle commerciële AWS-regio’s. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het gebruik van deze nieuwe functionaliteit.