Kasten by Veeam introduceert Kuberstr voor container storage

Kasten by Veeam, een semionafhankelijk onderdeel van cloudgebaseerd datamanagementspecialist Veeam, introduceert de open-source project Kubestr voor het evalueren van storageconfiguraties van Kubernetes-clusters en hun prestaties. Met dit project kunnen bedrijven alles rondom storage in combinatie met Kubernetes beter in de gaten houden.

Nu Kubernetes flink in opkomst is, heeft dat ook gevolgen voor de daarvoor benodigde (persistent) storage. Beheerders beschikken op dit moment hiervoor over zoveel storage-opties voor de Kubernetes-clusters, dat zij bijna door de bomen het bos niet meer zien.

Storage-analyse voor Kubernetes

Met de introductie van het open-source project Kubstr van Karsten by Veeam, eigenlijk gewoon een tool, kunnen ontwikkelaars en beheerders de verschillende storage-opties in bepaalde Kubernetes-clusters en de storageconfiguraties valideren. Daarnaast maakt de tool storage snapshots voor datamanagement mogelijk. Verder zorgt de tool ervoor de complete storagemogelijkheden te evalueren met bekende benchmarking tools als fio.

Concreet kunnen ontwikkelaars en beheerders met Kubestr alle benodigde I/O-vereisten voor de afzonderlijke op microservices gebaseerde applicaties snel en duidelijk te analyseren. Vooral als het gaat om de Kubernetes-omgevingen. Wanneer deze analyses zijn uitgevoerd, kunnen zij met Kubestr ook de meest optimale storage voor de applicaties en workloads bepalen. Uiteindelijk moet dit de complete prestaties van applicaties verbeteren.

Karsten en Veeam

Karsten, eind vorig jaar door Veeam overgenomen, is een specialist op het gebied van back-up en distaster recovery voor het containerplatform Kubernetes. Met de overname kreeg Veeam ook expertise op het gebied van dataprotectie voor Kubernetes-omgevingen in handen. Met het platform Karsten K10 en andere aanverwante diensten hebben klanten een eenvoudig, schaalbaar en veilig systeem in handen voor back-up/restore, disaster recovery en het verplaatsten van applicaties.

Veeam laat Karsten voorlopig nog als semi-onafhankelijk bedrijf opereren, omdat storagevereisten in Kubernetes-omgevingen zeer verschillend zijn dan die voor legacy virtuele machines die monolitische applicaties draaien.

