HPE introduceert Alletra Storage MP X10000 Object Storage

De HPE Alletra storage-oplossing heeft een flinke upgrade gekregen, waarbij de toevoeging van object storage als belangrijkste feature gezien kan worden. De Alletra-serie bestaat al langer voor file en block storage, maar nu dus ook voor object storage.

De nieuwe HPE Alletra Storage MP X10000 kan worden opgeschaald tot exabytes aan data. De server is geoptimaliseerd voor enterprise storage om snel object data te lezen of weg te schrijven. Het betreft een all-flash server die sneller zou zijn dan welke object storage server ter wereld. Volgens HPE is de HPE Alletra Storage MP X10000 maar liefst zes keer sneller dan de concurrentie. De HPE Alletra is volledig S3 compatible, beschikt over HPE-technologie voor deduplicatie en kan datareductie realiseren tot maximaal 20 keer.

Om de HPE Alletra geschikt te maken voor AI, werkt HPE samen met Nvidia voor direct memory access (DMA). Hierdoor moeten AI-workloads en de Nvidia-chips direct toegang krijgen tot GPU-geheugen, systeemgeheugen en de X10000-server. Dit moet resulteren in meer bandbreedte, minder latency en effectiever gebruik van de GPU’s.

MP: file, block en object storage op één platform

De letters MP in de naam van de HPE Alletra Storage MP X10000 staan voor ‘Multi Protocol’. Oftewel: de Alletra storage-oplossingen beschikken over een gescheiden architectuur, waardoor je binnen het storage platform gebruik kan maken van block, file en object storage, zonder dat je daar dus verschillende servers voor hoeft aan te schaffen. Ook is het mogelijk om storage en compute los van elkaar op te schalen, afhankelijk van de behoeftes. Het is dus als het ware een hybride storage-oplossing, wat voor organisaties ook de nodige kostenbesparing kan opleveren. Wel moeten klanten bij hun eerste aanschafmoment een doel kiezen, dus file, block of object, maar ze kunnen het daarna voor meerdere doeleinden inzetten.

Eerder schreven we al artikelen over de HPE Alletra-serie, die nu dus is uitgebreid met ondersteuning voor AI-workloads en object storage.