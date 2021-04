MinIO brengt object storage naar Kubernetes

MinIO maakt zijn object storage-platform beschikbaar voor containerplatform Kubernetes. Hiervoor heeft het twee open source-tools beschikbaar gemaakt: MinIO Kubernetes Operator en Operator Console.

Object storage wordt steeds vaker gebruikt om persistent storage voor op Kubernetes draaiende stateful applicaties mogelijk te maken. Hiermee is de opslag voor deze applicaties niet langer afhankelijk van externe storagebronnen, maar gewoon binnen het Kubernetes cluster zelf.

Object storage-specialist MinIO speelt hier nu op in en komt met een tweetal open-sourceoplossingen die de uitrol en het beheer van native storage op Kubernetes vergemakkelijken. De MinIO Operator is daarvoor de principiële tool dat al deze handelingen mogelijk maakt. Eigenlijk is de tool niet meer dan een interpretatie van een command line die verschillende zaken mogelijk maakt.

Het gaat hierbij om onder meer handelingen als het on demand uitrollen van applicaties, het maken en het herstellen van back-ups voor de staat van deze applicaties, het afhandelen van upgrades van code voor applicaties en het brengen van diensten naar applicaties die niet dor Kubernetes API’s worden ondersteund om hen te ontdekken. Andere features van de MinIO Operator zijn het uitvoeren van testen om fouten in clusters te ontdekken en het kiezen van een ‘leader’ voor gedistribueerde applicaties zonder een zogenoemd ‘internal election’-proces.

Console voor multi-tenant-omgevingen

De uitgebrachte MinIO Operator Console is een uitrol- en beheeromgeving voor het inzichtelijk maken van object storage in een zogenoemde ‘multi-tenant’ Kubernetes-omgeving. De console is gebaseerd op de MinIO Operator Custom Resource Definition API’s voor Kubernetes clusters.

Met de console kunnen beheerders en ontwikkelaars ook het MinIO object storage-platform uitrollen op iedere Kubernetes-distributie. Ondersteunde distributies zijn onder meer Red Hat OpenShift, VMware vSphere 7.0 u1, SUSE Rancher en HPE Ezmeral. Daarnaast is het object storage-platform ook compatibel met de Kubernetes-distributies van de belangrijkste public cloud-omgevingen: AWS EKS, Google GKE, Google Anthos en Azure AKS.

Overige tooling

Naast de MinIo Operator en de Console heeft de storagespecialist onlangs ook nog een zogenoemd SUBNET Health multipoint inspectietool gelanceerd. Deze tool moet beheerders en ontwikkelaars helpen bij het automatiseren van root cause analysis van de Kubernetes-infrastructruur. Dit inclusief alle drives, onderliggende netwerken, processors, geheugen, besturingssystemen, containers en MinIO-software.

