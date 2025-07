Google toont straks mogelijk concurrerende winkel- en reisplatforms

Google stelt voor concurrerende winkel- en reisplatforms bovenaan zoekresultaten te tonen om EU-boetes te voorkomen. Het bedrijf hoopt zo te voldoen aan de Digital Markets Act en miljardensancties te ontlopen.

Dat stelt Bloomberg op basis van bronnen. De Digital Markets Act trad vorig jaar in werking met als doel grote techbedrijven te weerhouden van machtsmisbruik. Platforms mogen hun eigen diensten niet bevoordelen en geen persoonsgegevens tussen verschillende services combineren. “Overtredingen worden bestraft met boetes tot 10 procent van de jaaromzet, of 20 procent bij herhalingen”, aldus de EU-regelgeving.

Deze dreiging komt nadat Google vorig jaar een rechtszaak verloor over een boete van 2,4 miljard euro wegens het verdringen van rivalen. In maart waarschuwde de Europese Commissie Google opnieuw dat het risico liep op boetes onder de Digital Markets Act voor het bevoordelen van eigen diensten zoals Google Flights.

Nieuwe aanpak in reactie op dreiging

Google zou nu voorstellen een box toe te voegen bovenaan zoekresultaten met gerangschikte opties van prijsvergelijkingssites. Gebruikers kunnen doorlinken naar concurrenten als Expedia of Booking, of direct naar hotels en luchtvaartmaatschappijen navigeren. Het meest relevante platform krijgt prioriteit, terwijl andere opties via een dropdown-menu beschikbaar blijven.

Het bedrijf probeerde eerder de Commissie tevreden te stellen door EU-gebruikers meer links naar vergelijkingssites te tonen. De huidige voorgestelde wijziging plaatst concurrenten echter prominent bovenaan, precies waar Google’s eigen prijsvergelijkingsfuncties nu staan.

