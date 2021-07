Kong Gateway 2.5 komt met testing framework en plugin-updates

Kong heeft onlangs versie 2.5 van zijn Kong Gateway gepresenteerd. De update voegt functionaliteit toe voor het testen van de prestaties van de API-gateway. Met het Performance Testing Framework kunnen klanten gateway-prestaties vergelijken met verschillende benchmarks. Hierdoor weten ze of de Kong API-gateway binnen de vereiste parameters werkt.

Met het testmodel kunnen ze checken hoeveel aanvragen per seconde een bepaalde AWS EC2-instance afhandelt. Hiermee kunnen klanten makkelijker bepalen welke eisen aan de infrastructuurhardware moeten worden gesteld. Ook maakt de functionaliteit het makkelijker prestatietesten te ontwikkelen. Kong levert via zijn Repository ook voorbeelden van dit soort testen.

Hybrid Mode-aanpassingen

De release bevat ook enkele voorbeelden van functionaliteit die in de toekomst wordt toegevoegd. Onder andere zijn in versie 2.5 van de Kong Gateway enkele veranderingen aangebracht aan Hybrid Mode. Dit is een data plane dat op dynamische wijze verzoekverkeer naar verschillende API’s delegeert. Ook is Hybrid Mode een control plane om gateway-configuraties met elkaar te synchroniseren op verschillende Kong data planes.

Met de nu aangebrachte wijzigingen zijn de control planes meer genereus als het gaat om de het checken van de comptabiliteit van data planes in Hybrid Mode. In versie 2.5 worden nu de juiste certificaten automatisch in Hybrid Mode toegevoegd. De Kong Gateway heeft ook een ‘upstream’ endpoint voor het checken van de gezondheidsstatus op de data plane. Dit moet meer inzicht geven wanneer de status API wordt gebruikt.

Plugins

Verder heeft Kong in versie 2.5 verbeteringen doorgevoerd voor plugins. Zo bevat de Syslog-plugin nu opties voor facility-configuraties. Hiermee worden error-berichten uit diverse bronnen op een centrale plaats samengebracht. De Prometheus-plugin geeft de status van de met elkaar verbonden data planes weer, in combinatie met meetgegevens. Dit helpt bij het oplossen van problemen wanneer de data planes inconsistente configuraties hebben binnen een cluster.

Versie 2.5 van de Kong Gateway is nu beschikbaar als Apache 2.0-licensie.