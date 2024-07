Google Workspace introduceert regionale dataopslag

Google Workspace-klanten hebben de optie gekregen om aan te duiden in welke regio data verwerkt en bewaard moet worden. Op die manier hebben bedrijven meer zekerheid over de bescherming van hun data.

Door data in de EU te verwerken en bewaren, verlaagt de kans op inmenging van de Amerikaanse overheid. Deze overheid geeft zichzelf namelijk het recht om data bij cloudproviders of andere spelers die data in bewaring hebben op te vragen voor onderzoeken. Dat principe geldt zelfs voor versleutelde data.

De EU is daarom erg voorzichtig in het vertrouwen van Amerikaanse cloudspelers, zoals te verwachten valt. Nederland lijkt daar iets gemakzuchtiger in en heeft heel wat contracten lopen met Amerikaanse cloudspelers. Dat roept vaak discussies, die de overheid wil beëindigen met het opzetten van nationale cloudinfrastructuur tegen 2029.

Data binnen de EU houden

Google pakt deze bezorgheden aan in Assured Controls Plus dat beschikbaar is voor Workspace-klanten. Daar heeft het controle-knoppen algemeen beschikbaar gesteld die gebruikers de mogelijkheid geeft aan te duiden of data in de EU of in de VS verwerkt dient te worden. Bedrijven die kiezen voor de EU-regio, krijgen de garantie dat de verwerking en bewaring in Europese datacenters gebeurt.

Administrators krijgen daarnaast gedetailleerde controles om de regio en het nalevingsniveau te verfijnen. Het is daarnaast mogelijk meerdere geografische gebieden te selecteren, waardoor bedrijven niet langer afhankelijk zijn van hun fysieke locatie voor de verwerking en bewaring van gegevens. Workspace-gebruikers kunnen daarnaast voortaan gebruikmaken van Local Data Storage. Dat behoudt de gewenste data in een Google Cloud Storage Bucket, in een land naar keuze.

Europese gebruikers krijgen nog iets meer controle. Administratoren in onze regio kunnen aanduiden vanuit welke fysieke locaties het Google-support team ondersteuning mag leveren. Dat maakt het mogelijk om Google-teams in Amerika buiten te sluiten uit bewaarde data.

De nieuwe functies worden vanaf deze week uitgerold naar gebruikers in de EU en de VS. Gebruikers moeten een Workspace-abonnement in het bezit hebben, met een Enterprise Plus-licentie en de Assured Controls en Assured Controls Plus add-ons actief.

