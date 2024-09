Veeam zet migratie en datavrijheid centraal via hypervisorupdates

Het Veeam Data Platform heeft de afgelopen maanden flinke groei doorgemaakt. Het platform moet namelijk blijven functioneren als de basis voor dataprotectie en -weerbaarheid. Gezien de ontwikkelingen in de infrastructuurwereld vereist dit een hoog innovatietempo. We spreken over de recente productupdates met Senior Systems Engineer Rob Turk en Presales Director for Benelux & Nordics Sander Schreven.

Achter elke innovatie van Veeam schuilt de intentie om de data van organisaties beter te beschermen. Backups vormen de kern, waarmee bedrijven kunnen herstellen van incidenten die invloed hebben op hun digitale activiteiten. Momenteel draait dit voornamelijk om cyberaanvallen, waardoor veel bedrijven dagen tot weken uit de lucht zijn. Naast het maken van backups, die uiteindelijk herstel mogelijk maken, biedt het Veeam Data Platform extra opties voor reporting en monitoring. Deze helpen bij het voldoen aan datareguleringen. Ook zijn er mogelijkheden voor infrastructuurautomatisering binnen Veeam, waardoor datavraagstukken soepeler kunnen worden opgelost.

Aantal hypervisors groeit

De infrastructuurwereld is echter flink aan het veranderen. De ontwikkelingen bij VMware leiden tot zorgen onder gebruikers vanwege de plannen die de nieuwe eigenaar Broadcom met de producten heeft. Vrijwel elke grote organisatie draait op de VMware-hypervisor vSphere. Hoewel VMware niet van de ene op de andere dag uit bedrijfsinfrastructuren zal verdwijnen, kijken veel organisaties toch naar alternatieven. Veeam blijft vSphere ondersteunen, naast de bestaande support voor Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV en Red Hat Virtualization. Eerder dit jaar werd ook Oracle Linux Virtualization Manager toegevoegd.

Turk en Schreven geven aan dat steeds meer organisaties de open-source variant Proxmox overwegen. Dit heeft Veeam doen besluiten om ook support voor Proxmox te bouwen, zodat bedrijven ook daar backups kunnen maken. Met de toevoeging van Oracle- en Proxmox-ondersteuning behoren deze tot de belangrijkste innovaties van het Veeam Data Platform in 2024. Het ontwikkelen van hypervisor-ondersteuning kost veel development-tijd, maar biedt bedrijven de mogelijkheid om te kiezen uit een van de zeven meest gebruikte hypervisors, wat migratie vergemakkelijkt.

Het maken van backups

In een presentatie legt Turk vlak voor ons gesprek uit hoe de ondersteuning voor Proxmox werkt. In principe is het vergelijkbaar met de ondersteuning voor andere infrastructuurproducten. Iemand die bekend is met het maken van backups in Hyper-V of vSphere zal ook in Proxmox goed uit de voeten kunnen. De functionaliteit voor replicatie en virtual machine (VM) recovery is vergelijkbaar.

In Proxmox draait de omgeving op een of meerdere hosts in een cluster, met daarnaast een Veeam-backupserver die een plugin voor Proxmox bevat. De derde component, een repository, slaat de backupbestanden op. Bij het maken van een backup wordt eerst de Proxmox-plugin geactiveerd, die een lijst van VM’s genereert voor snapshots. De plugin vertaalt deze lijst naar API-calls, zodat Proxmox weet welke VM’s geselecteerd moeten worden voor snapshots. Deze snapshots worden vervolgens verwerkt door een ‘worker’, een kleine Linux-gebaseerde instance op de Proxmox-hosts. De worker, die normaal gesproken uitstaat, wordt ingeschakeld voor de backup-taak en zorgt ervoor dat de data naar de repository wordt verplaatst.

Veeam heeft ook optimalisaties doorgevoerd voor Nutanix AHV, dat op een iets andere manier werkt. De basisarchitectuur blijft hetzelfde: een cluster, backupserver en repository. Er wordt echter een backup appliance toegevoegd binnen het Nutanix-cluster, vanwege de control plane Nutanix Prism. Deze appliance initieert de backup-taak, reserveert resources en maakt de snapshots. Tot slot brengt de worker de data naar de repository.

Nieuwere releases: eenvoud en strategie

Veeam brengt regelmatig nieuwe releases uit voor zijn platform, waardoor gebruikers steeds op nieuwe features kunnen rekenen. De laatste versie, 12.2, omvat de besproken Proxmox- en Nutanix-functionaliteit. Beide hypervisors hebben ook interessante extra functies. Zo beschikt de Proxmox-plugin over Change Block Tracking (CBT), waarmee het Veeam Data Platform kan zien welke blocks sinds de laatste backup zijn gewijzigd. Dit versnelt het proces door alleen de veranderde data naar de repository over te dragen. Turk merkt hierbij op dat niet elk bestandssysteem CBT ondersteunt bij het opstarten van een VM, waardoor de functie soms niet werkt.

Op Nutanix-gebied heeft Veeam bovendien een upgrade gepland. Bedrijven met een grote Nutanix-omgeving kunnen nu VM’s die bij specifieke applicaties horen eenvoudiger backuppen. Ze kunnen VM’s labelen met tags, zodat ze die in één keer kunnen beschermen met policies of extra backups.

Het toevoegen van nieuwe hypervisors en extra ondersteuning sluit aan bij de boodschap van datavrijheid die Veeam bedrijven wil bieden. Hiermee doelt de backupleverancier op de keuzeflexibiliteit bieden bij dataplatforms. De lijst met integraties nam de laatste jaren enorm toe en ziet er nu zo uit.

Veeam ondersteunt daarmee veelvoorkomende enterprise workloads. De meeste hoeven geen uitzonderlijke toelichting, maar object storage verdient wellicht wat extra aandacht. Turk geeft als voorbeeld een grote organisatie met meerdere kleine kantoren of fabrieken. Op die locaties draaien vaak geen grote servers, maar een prosumer NAS-server. Deze kan via een object cloud provider vaak backups maken, waarbij twee kopieën worden gemaakt: één in productie en één in de cloud. Dit voldoet echter niet aan de 3-2-1-1-0 best practice. Met object storage buckets kan Veeam alsnog een backupkopie realiseren.

Al met al houdt Veeam het innovatietempo hoog. Het Veeam Data Platform is klaar om in te spelen op de veranderende infrastructuurbehoeften van bedrijven en zal het innovatietempo de komende tijd blijven opvoeren, zodat bedrijven weerbaarder kunnen worden tegen dataverlies.

