Google-moederbedrijf groeit in Q1 door AI en cloud

Alphabet presenteert sterke kwartaalcijfers, met een omzetstijging van 12 procent ondanks toenemende AI-concurrentie. De groei werd breed gedragen, van Google Search tot Cloud, met opvallende cijfers voor AI en abonnementendiensten.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, maakte vandaag de financiële resultaten bekend voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2025. Het bedrijf rapporteerde een omzet van 90,2 miljard dollar. Dit komt eer op een stijging van 12 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzetgroei werd gedragen door verschillende bedrijfsonderdelen, waaronder Google Search, YouTube-advertenties, Google-abonnementen en Google Cloud.

Google Search blijft groeien

Ondanks de toenemende concurrentie van OpenAI en andere AI-startups blijft Google Search groeien. De omzet uit Google Search en Services steeg met 10 procent op jaarbasis tot 77,3 miljard dollar. CEO Sundar Pichai gaf aan dat Search een aanhoudende sterke groei liet zien en dat nieuwe functies zoals AI Overviews inmiddels 1,5 miljard gebruikers per maand hebben.

Ook YouTube presteerde sterk met een omzet van 8,93 miljard dollar, een stijging van 10,3 procent op jaarbasis. Met YouTube Premium en Google One telt Google nu 270 miljoen betaalde abonnementen.

Google Cloud behaalde een omzet van 12,3 miljard dollar, een groei van 28 procent op jaarbasis. Deze groei werd vooral gedreven door de prestaties van Google Cloud Platform (GCP), waarin AI-infrastructuur en Generatieve AI-oplossingen (zoals de Gemini API’s) zijn opgenomen.

Opwindend kwartaal

Sundar Pichai zei over de kwartaalresultaten dat hij tevreden was met de sterke resultaten in het eerste kwartaal, die volgens hem een gezonde groei en momentum binnen het hele bedrijf weerspiegelen. Hij benadrukte dat deze groei werd ondersteund door de unieke full-stack aanpak van AI binnen het bedrijf. Volgens hem was het een opwindend kwartaal, waarin Gemini 2.5 werd gelanceerd – het meest intelligente AI-model tot nu toe – dat doorbraken in prestaties laat zien en een buitengewone basis vormt voor toekomstige innovaties.

Het bestuur van Alphabet kondigde aan dat het van plan is om voor nog eens 70 miljard dollar aan aandelen terug te kopen. Ook werd een dividendverhoging van 5 procent aangekondigd, wat resulteert in een kwartaaldividend van 0,21 dollar per aandeel.