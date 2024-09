NetApp in 2024: een platform, een architectuur, geen silo’s

NetApp kondigt een paar keer per jaar nieuwe lijnen van de kernproducten in het portfolio aan. Eerder dit jaar hebben we uitgebreid verslag gedaan van de nieuwe AFF A-Series en vorig jaar kwamen er zowel van AFF als ASA betaalbare C-Series op de markt. Voordat we naar NetApp Insight afreisden verwachtten we dus een nieuwe iteratie van de ASA A-Series. Dat zou het plaatje weer compleet maken in de toplijnen van het aanbod van NetApp. We werden niet teleurgesteld. De ASA A70, ASA A90 en ASA A1K komen eraan. En dat is nog niet alles. Lees alles over de (grote) plannen van NetApp voor de moderne data-infrastructuur in dit artikel.

De nieuwe ASA A-Series bestaat uit de voor block storage geoptimaliseerde tegenhangers van de arrays met dezelfde typenummers uit de AFF-lijn, het unified aanbod van NetApp. Beide zijn bedoeld voor de bovenkant van de markt. AFF staat voor All-Flash FAS (Fabric-Attached Storage), ASA voor All-flash SAN Array. Daarmee is het dus meteen duidelijk dat de nieuwe ASA A-Series is gericht op SAN workflows waarvoor de prestaties een cruciale rol spelen. Met andere woorden, zogeheten mission-critical workloads. Denk hierbij onder andere aan VMware-, Oracle-, SAP- en SQL-applicaties. ASA is in principe een vereenvoudigde versie van AFF. Dat wil zeggen, ASA is gebouwd op het AFF-platform.

NetApp ASA A70, ASA A90 en ASA A1K

De nieuwe modellen in de ASA A-Series doen het vanzelfsprekend weer beter dan de voorlopers. Het gaat hier echter niet om kleine stappen, maar in sommige gevallen een verdubbeling van de prestaties. Dat tikt aardig aan. Verder garandeert NetApp zes negens aan beschikbaarheid en belooft het ook nog eens een lagere aanschafprijs en een betere TCO (Total Cost of Ownership) dan organisaties kunnen krijgen bij de concurrentie. Hier zal NetApp ongetwijfeld her en der wat naar zichzelf toe hebben gerekend, maar het is duidelijk dat het bedrijf een zeer competitief geprijsd product in de markt zet.

Tot slot moet de nieuwe ASA A-Series ook nog eens extreem eenvoudig in gebruik zijn. Waar het volgens NetApp in het verleden vaak ging om compromissen sluiten, is dat nu niet meer nodig. Waar block storage voorheen vaak erg eenvoudig was en de nodige eigenschappen miste die wel beschikbaar was in het unified aanbod, is dat nu niet langer het geval. NetApp belooft met deze nieuwe lijn dat het nog altijd eenvoudig is om te gebruiken, maar dat ook alle eigenschappen die organisaties verwachten van high-end storage beschikbaar zijn.

Een platform, een architectuur, geen silo’s

De introductie vorig jaar van de ASA-series (zowel de A- als de C-lijn) is zonder meer een doorbraak geweest voor NetApp. Het brengt opslag die is geoptimaliseerd voor block/SAN workflows namelijk binnen dezelfde sferen als AFF (en FAS), waar naast block ook file en object dataformats op terechtkunnen. ASA mag dan expliciet geoptimaliseerd zijn voor block workloads, deze lijnen maken gebruik van dezelfde API’s, hetzelfde OS (ONTAP) en dezelfde beheeromgeving als de andere lijnen.

Dat er ook voor beide ‘soorten’ (AFF en ASA) een meer betaalbare variant is met de C-Series maakt het plaatje verder compleet. Volgens Sandeep Singh, SVP en GM Enterprise Storage bij NetApp zijn de C-Series zonder meer een gouden greep geweest. Hij noemt ze de producten met de snelste adoptie in de geschiedenis van NetApp.

Harv Bhela, Chief Product Officer van NetApp

Naast inspelen op de vraag in de markt naar betaalbare all-flash opslag en opslag specifiek gericht op block workloads, is er echter nog iets zichtbaar. Het draait allemaal op hetzelfde platform en op dezelfde architectuur. Dat mag op het eerste gezicht wellicht niet zo interessant lijken. Dat is het eigenlijk best wel, geeft ook Harv Bhela aan, de Chief Product Officer van NetApp. “Er zijn geen silo’s meer voor klanten”, geeft hij aan. Silo’s zijn tamelijk funest bij het opzetten van data pipelines, zeker nu met de opkomst van (Gen-)AI. Meerdere silo’s betekent over het algemeen dat data verplaatst moet worden. En verplaatsen kost tijd en is daarmee ongunstig voor de algemene prestaties.

Wat zijn de voordelen van een enkel platform?

Met een enkele architectuur op een enkel platform is het dus mogelijk om allerlei verschillende workloads te draaien, in meerdere tiers, zonder dat je daar verder veel omkijken naar hebt. “Je kunt alles bereiken wat je nodig hebt met NetApp”, is de conclusie van Bhela. Dat is voor ons wellicht net een brug te ver, maar we snappen wel wat hij ermee bedoelt. NetApp heeft in anderhalf jaar een duidelijk portfolio neergezet, met ONTAP als OS waarmee in principe overal alle mogelijkheden uit de verschillende soorten opslag kunnen worden gehaald.

Let wel, NetApp heeft het niet over de E- en EF-lijn als het spreekt over alles op een enkel platform aanbieden. Dat is op zich niet zo raar, want die lijnen hebben een ander OS en passen dus niet in dit plaatje. Desgevraagd laat Singh weten dat ook die lijnen nog altijd doorlopen en het ook prima doen. Die gaat NetApp vooralsnog zeker niet uit het aanbod verwijderen. Hetzelfde geldt voor StorageGRID, de object store van NetApp. Hoe deze twee lijnen zich op termijn gaan verhouden tot het door ONTAP aangestuurde aanbod, houdt het bedrijf vooralsnog enigszins in het midden.

Veel meer dan alleen hardware

Met uitzondering van de E-, EF- en StorageGRID-lijnen, zijn de plannen van NetApp rondom AFF, ASA en FAS dus duidelijk. Het moeten moeten in principe allemaal ‘smaken’ worden die klanten naargelang de behoefte die ze hebben kunnen afnemen en inzetten. Dit kunnen ze overigens op meerdere manieren doen. Rechtstreeks bij NetApp, via een partner, vooraf alles meteen afrekenen of via Keystone, het StaaS (Storage-as-a-Service)-aanbod van NetApp. Die laatste methode heeft de afgelopen 12 maanden ook een sterke vlucht genomen, laat Bhela weten. Op zich past een dergelijke flexibel consumptiemodel erg goed bij het ‘een platform, een architectuur’-verhaal van het bedrijf, dus dat is niet heel verrassend.

Het is echter ook belangrijk om voorbij de hardware te kijken als het gaat om het platform van NetApp. Uiteraard zijn de daadwerkelijke storage arrays de basis waarop NetApp alles bouwt. Hoe stabieler die basis is, des te meer mogelijkheden het daarop centraal aan kan gaan bieden.

Als NetApp iets nieuws toevoegt aan het platform, dan kan het meteen beschikbaar komen voor alle lijnen. In de woorden van Bhela: “Als een klant het platform gebruikt, weet het ook dat NetApp er waarde aan blijft toevoegen.” Dat kunnen nieuwe series in specifieke lijnen zijn die eenvoudig in bestaande omgevingen opgenomen kunnen worden. Het is echter ook de uitbreiding naar de drie grootste hyperscalers waar NetApp veel tijd en moeite in heeft gestoken en de anti-ransomwarebescherming die het vandaag algemeen beschikbaar maakt.

Intelligent Data Infrastructure voor (onder andere) AI

Al met al lijkt NetApp er goed voor te staan, zeker na de update van de ASA A-Series van vandaag. De snelheid waarmee het bedrijf de laatste anderhalf jaar het portfolio heeft uitgebouwd en de diepe partnerships het het heeft met Microsoft Azure (Azure NetApp Files) Google Cloud (Google Cloud NetApp Volumes) en Amazon Web Services (Amazon FSx for NetApp ONTAP), betekenen dat het hybride datafundament min of meer af is (voor nu in ieder geval). Volgens Bhela “heeft niemand anders in de storage-industrie meer en beter geleverd dan NetApp”. Dat zouden wij ook zeggen als we voor NetApp werkten natuurlijk. Toch is het ontegenzeggelijk waar dat NetApp op dit moment het nodige momentum lijkt te hebben. “NetApp’s on a roll“, vat Bhela het beknopt samen.

De volgende stap in het verhaal van NetApp lijkt ook al bekend te zijn. Dat is de zogeheten Intelligent Data Infrastructure. Dat is zeker in het tijdperk van AI van cruciaal belang voor organisaties om mee te kunnen blijven doen. Daarvoor gaat het bedrijf onder andere de nodige Intelligent Services uit de grond stampen, naast de diensten die al bestaan. Het heeft de CloudOps business unit al onder de paraplu van Intelligent Services gestopt bijvoorbeeld.

ONTAP blijft de lijm en wordt nog belangrijker

De ontwikkelingen rondom ONTAP, toch de lijm die het hele spul bij elkaar houdt, staan verder ook niet stil. Als het goed is krijgt ONTAP binnen afzienbare tijd een certificering waarmee het officieel is goedgekeurd om in combinatie met AFF A90 arrays databeheer te kunnen doen binnen de Nvidia DGX SuperPOD AI-infrastructuur. Daarmee wordt ook deze AI-architectuur dus onderdeel van de Intelligent Data Infrastructure. NetApp gaat ook (nog) meer richting een gedisaggregeerde architectuur voor ONTAP-omgevingen. Hierbij worden onder andere storage en compute losgekoppeld van elkaar. Daarmee wordt de beschikbare storage beter toegankelijk voor zaken zoals het trainen van LLM’s.

Een allerlaatste stap die ons is opgevallen in de aankondigingen van deze week tijdens NetApp Insight is dat het bedrijf een zogeheten global metadata namespace heeft opgezet. Hiermee moet het mogelijk worden om data op een veilige en compliant manier te beheren, over een hybrid multi-cloud omgeving heen. Global namespaces zijn steeds populairder aan het worden. Ook de nodige veel nieuwere partijen zoals Hammerspace en VAST Data bemoeien zich ermee. Dat wordt een interessante ontwikkeling om de komende tijd te gaan volgen. Voor StorageGRID heeft NetApp voor zover wij weten al iets wat lijkt op een global namespace, dus wellicht dat het ook hier weer snel stappen kan zetten.

NetApp heeft zin in de toekomst. Dat is duidelijk op basis van NetApp Insight 2024 en de gesprekken die wij hebben hier. Het zou ook een slechte zaak zijn als het dat niet had natuurlijk, op het eigen event. Toch proeven we meer overtuiging in de gesprekken die we hebben dan voorheen weleens het geval was. Er is echt een grote definitieve stap gezet in de voor NetApp goede richting, is de indruk die wij krijgen. Het verhaal klopt in grote lijnen ook wat ons betreft. Nu is het een kwestie van de plannen op de juiste manier uitvoeren. Dat gaan we zeker in de gaten houden de komende jaren.

