ACM adviseert ministerie: verplicht openheid zorginformatiesystemen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou openheid van zorginformatiesystemen moeten verplichten. Dit bevordert volgens toezichthouder ACM innovatie in de zorgsector en vermindert de afhankelijkheid van enkele grote leveranciers.

De ACM constateert dat het gebrek aan interoperabiliteit tussen verschillende zorginformatiesystemen een grote belemmering vormt voor innovatie in de zorgsector. Zorgaanbieders zijn vaak afhankelijk van één leverancier, wat het lastig maakt om over te stappen of nieuwe functionaliteiten toe te voegen.

Om de situatie te verbeteren, adviseert de ACM het ministerie van VWS om openheid van zorginformatiesystemen wettelijk te verplichten. Dit zou betekenen dat leveranciers verplicht worden om hun systemen open te stellen voor integratie met andere applicaties. Hierdoor kunnen zorgaanbieders makkelijker innovatieve oplossingen implementeren en wordt de afhankelijkheid van één leverancier verminderd.

IT in zorg werkt niet goed

Het gesloten karakter staat de ontwikkeling van en het testen van nieuwe IT-diensten in de weg. Er vindt daardoor minder innovatie plaats en de toetreding van nieuwe spelers loopt achter. Daardoor hebben zorgaanbieders minder keuze. Ze raken afhankelijk van een steeds beperkter aantal IT-leveranciers, aldus de ACM. “Tegelijkertijd leidt dit tot hogere administratieve lasten voor zorgverleners en kwalitatief minder goede zorg voor patiënten. De geslotenheid van informatiesystemen is hierbij het fundamentele probleem”, concludeert de toezichthouder.

De ACM stelt niet de instrumenten te hebben om het probleem van gesloten informatiesystemen structureel aan te pakken. Daarom is het nodig dat het ministerie van VWS via wetgeving ingrijpt. “Dat kan het ministerie van VWS doen via de zogeheten Wegiz: de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg”, vervolgt de ACM. “Deze wet biedt mogelijkheden om sectorbrede eisen te stellen aan de openheid van ICT-systemen, binnen strenge regels aan informatiebeveiliging.”

Tip: ‘Aanvallen op gezondheidszorg sterk toegenomen’