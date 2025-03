Primeur: Nvidia-supercomputer in Nederland voor zorg-AI Juvoly

Juvoly heeft vandaag officieel de Nvidia DGX B200-supercomputers in gebruik genomen. Het AI-model voor spraakherkenning in de zorg is daarmee de eerste partij in Nederland met de apparatuur van Nvidia.



Het in gebruik nemen van de DGX B200-systemen vond plaats in het Rotterdamse datacenter van NorthC. De modellen van Juvoly draaien daar, en ook de storage en processing worden daar geregeld. Voor Juvoly een belangrijke stap, aangezien het zich neerzet als een partij die 100 procent Nederlandse AI biedt. Zeker in de zorgsector, waar het model zich op richt, is de locatie van een datacenter cruciaal vanwege de gevoeligheid van data.



Het gaat hier dus specifiek om de Nvidia DGX B200, waarmee Juvoly de Nederlandse primeur te pakken heeft. Via hosting bieden verschillende datacenters bijvoorbeeld al wel krachtige Tesla V-GPU’s, maar de supercomputer die Juvoly gebruikt betreft een volledig geïntegreerd AI-systeem. Naast GPU’s beschikt de supercomputer over geoptimaliseerde software om AI-workloads optimaal te laten presteren. Er is sprake van snelle datadoorvoer en lage latentie.

Hieronder een foto waarop prins Constantijn van Oranje van ecosysteem Techleap officieel op de knop drukt om de supercomputer te activeren. Rechts zien we Juvoly-CEO Thomas Kluiters. De volledige Nvidia-supercomputer staat elders in het Rotterdamse datacenter; de kasten achter de heren dienen ter illustratie tijdens de lancering.

Efficiënte en duurzame AI

Juvoly heeft een AI-spraakherkenningsmodel ontwikkeld dat specifiek is getraind voor medische gesprekken in het Nederlands. Het model, Juvoly V2, presteert volgens het bedrijf 10 procent nauwkeuriger dan OpenAI’s Whisper en is 40 keer sneller. Er is ook aandacht voor dialecten en accenten in verschillende regio’s, zodat de spraak van de patiënt nauwkeurig wordt herkend.

De noodzaak voor betere Nederlandse spraakherkenning in de medische sector werd duidelijk toen bleek dat bestaande modellen, zoals OpenAI’s Whisper, tekortschoten bij het transcriberen van Nederlandse medische gesprekken. Kluiters legt uit dat er vanuit verschillende regio’s vragen komen voor ondersteuning, bijvoorbeeld uit Friesland. Afhankelijk van de vraag wordt bepaald of het model ook voor die regio wordt getraind.

Het nieuwe spraakmodel is niet alleen nauwkeuriger, maar ook significant energiezuiniger. Waar traditionele oplossingen 11 kWh verbruiken, heeft Juvoly V2 slechts 350 Wh nodig per 100 gebruikers. Dit past in de trend van efficiëntere AI-infrastructuur, waarbij zowel prestaties als duurzaamheid voorop staan.

Een belangrijk aspect van Juvoly’s aanpak is dat alle data binnen Europa blijft. Dit sluit aan bij de roep om soevereiniteit in AI-ontwikkeling. Door samen te werken met NorthC Datacenters en gebruik te maken van Nvidia’s nieuwste Blackwell-hardware, kan Juvoly deze belofte waarmaken.

V.l.n.r.: Thomas Kluiters (Juvoly), Jessica Workum (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), Constantijn van Oranje (Techleap), Alexandra Schless (NorthC), Carlo Ruiz (Nvidia)

Toekomstplannen

Kluiters geeft desgevraagd aan dat de ambities in Nederland blijven. Want hoewel de roep om soevereiniteit op Europese bodem groeit, functioneert zorgverlening per land heel anders. De oplossing die Juvoly biedt, is specifiek gericht op het Nederlandse probleem van administratiedruk.

Met de lancering van Juvoly V3 belooft het bedrijf nog betere prestaties en nieuwe functionaliteiten, zoals automatische taalherkenning en sprekerherkenning. Deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan een efficiëntere zorgverlening, waarbij artsen zich meer kunnen focussen op hun patiënten.