Talend Cloud beschikbaar gemaakt op Microsoft Azure

Als organisaties real-time zakelijke beslissingen willen maken, is hier betrouwbare data voor nodig. Talend zorgt met zijn Talend Cloud-platform voor het verzamelen, transformeren en opschonen van data voor dat die data er ook is. Dat platform is vanaf nu ook beschikbaar binnen Microsoft Azure.

Talend koos ervoor om zijn platform naar Azure te brengen, omdat er steeds meer data in de cloud wordt ingevoerd en geanalyseerd. Via Talend Cloud worden organisaties daar nu ook ondersteund bij het segmenteren van klanten, het operationaliseren van data science-algoritmes en het integreren van historische en streaming data.

Al die functies bij elkaar moeten ervoor zorgen dat bedrijven snel en real-time kunnen reageren op zakelijke mogelijkheden en bedreigingen. De oplossing biedt daarbij ondersteuning voor multicloud en hybride omgevingen, om zo maximale flexibiliteit te garanderen.

“We hebben Talend Cloud op Microsoft Azure gebouwd om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte van bedrijven om data sneller te kunnen verwerken, zodat er betere inzichten en klantervaringen ontstaan – terwijl er gebruik wordt gemaakt van dezelfde budgetten en vaardigheden”, aldus Ciaren Dynes, Senior Vice President of Product bij Talend.

Self service

Talend Cloud komt onder meer met ondersteuning voor Azure SQL Data Warehouse, Azure Databricks, Azure Data Lake Storage en Azure HDInsight. Talend Cloud heeft verder een integratie met Azure DevOps en CI/CD- en serverless ondersteuning, zodat bedrijven eenvoudiger kunnen schalen en hun productiviteit kunnen verbeteren.

Talend Cloud op Azure heeft diepgaande datakwaliteit ingebouwd zitten. Daarmee wordt gegarandeerd dat bedrijven over betrouwbare data beschikken en voldoen aan compliance-regels.

Bedrijven kunnen bovendien eenvoudig aan de slag met de data, aan de hand van beheerde selfservice-apps. Het gaat bijvoorbeeld om Pipeline Designer, Data Preparation en Data Stewardship. Met die oplossingen kan data gedemocratiseerd worden. Ook moet zo de transitie naar de cloud beter gefaciliteerd worden voor datagedreven organisaties.

Pay as you go

Organisaties moeten met Talend Cloud dus een eenvoudigere en snellere implementatiecyclus krijgen, evenals verhoogde prestaties en efficiëntie als het om data-integriteit gaat.

Bedrijven betalen bij de oplossing alleen voor gebruik met pay-as-you-go-opties.