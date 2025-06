Microsoft herhaalt: Europese data blijft in Europa

Dit jaar is Microsoft volop bezig met het charmeren van Europese beleidsmakers. Dat doet het opnieuw door erop te hameren dat de data van Europeanen op het continent blijft, ongeacht of de Amerikaanse overheid toegang hiertoe vereist.

De herhaalde bevestiging werd bericht door Reuters. Alle Microsoft-engineers die toegang tot Europese data krijgen, worden goedgekeurd door een Europeaan die toezicht blijft houden. Dit beantwoordt een kwestie omtrent onderhoud, waarbij Amerikaans support-personeel wordt ingeschakeld en data in Europese datacenters in kan zien. Zo probeert Microsoft de belofte van een dienst in Europa die eigendom is van en geopereerd wordt door Europeanen.

Terwijl Microsoft de eigen beloften herhaalt, werkt Europa aan eigen oplossingen. Het Nederlandse ECOFED-project ontwikkelt een federatieve Europese cloud als alternatief voor Amerikaanse hyperscalers. Ook andere initiatieven zoals NeoNephos van de Linux Foundation Europe richten zich op digitale soevereiniteit onafhankelijk van entiteiten uit de VS.

Reactie op Europese wetgeving

In april legde Microsoft al plannen voor om gebruikersdata te beschermen bij uitbreiding van cloud- en AI-infrastructuur in Europa. Dit omvat ook respect voor Europese wetgeving die de macht van grote techbedrijven wil beteugelen. Het bedrijf wil samenwerken met lokale partners in gevoelige sectoren om beter te voldoen aan strengere gegevensbeschermingseisen.

De uitdaging is aanzienlijk. Dat bleek andermaal toen onderzoek van de NOS toonde dat bijna alle Nederlandse overheden afhankelijk zijn van Amerikaanse clouddiensten. Met de terugkeer van president Trump groeien de zorgen over digitale afhankelijkheid van de VS. Microsofts Europese charmeoffensief speelt hierop in, wetende dat het bedrijf door een accountblokkade van de ICC-hoofdaanklager zich in een discutabele positie bevindt.

Belofte als antwoord op geopolitieke druk

De zogeheten sovereign private cloud van Microsoft bevindt zich momenteel in preview-modus en wordt later dit jaar algemeen beschikbaar.

Of Microsoft’s beloften genoeg zijn om Europese zorgen weg te nemen, blijft de vraag. De sovereign private cloud is een stap in de goede richting, maar de fundamentele spanning tussen Amerikaanse wetgeving en Europese soevereiniteit blijft bestaan. Voor veel organisaties wordt het een afweging tussen bewezen functionaliteit en digitale onafhankelijkheid.