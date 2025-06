Microsoft test Cloud PC-reserveoptie voor uitval van apparaten

Microsoft kondigt een preview aan van Windows 365 Reserve. Dit is een dienst die vooraf ingestelde cloud-pc’s aanbiedt. Ze zijn volgens Microsoft ideaal wanneer fysieke apparaten niet beschikbaar zijn.

Volgens een blogbericht van woensdag van Stefan Kinnestrand, Microsofts vice-president voor Modern Work, biedt de dienst onmiddellijke toegang tot een tijdelijke, vooraf geconfigureerde Cloud PC wanneer het primaire apparaat niet beschikbaar is. Deze Reserve Cloud PC’s zijn vooraf geladen met Microsoft 365-apps, de gewenste beveiligingsinstellingen van de gebruiker en andere aanpassingen in Windows.

Een aanmeldformulier voor wie de dienst wil testen vermeldt dat gegevenssynchronisatie via Microsoft’s OneDrive mogelijk is. En dat zakelijke apps vooraf geïnstalleerd zijn. De virtuele machines verschijnen als een extra beheersbare pc binnen Microsoft’s Intune-platform. In het formulier staat ook dat Windows 365 Reserve een Cloud PC beschikbaar maakt voor tien dagen per jaar. Men kan de Cloud PC in één keer of verdeeld over meerdere momenten gebruiken.

Kinnestrand zegt dat de cloud-pc’s ideaal zijn wanneer een apparaat kwijt is of stukgaat. Hij stelt dat gebruikers binnen enkele minuten vanaf elk apparaat kunnen verbinden met hun Reserve Cloud PC via de Windows App of een browser.

Prijsinformatie ontbreekt

Jammer genoeg worden in zowel het blogbericht als het aanmeldformulier geen kosten genoemd. Aangezien de dienst waarschijnlijk regelmatige datasynchronisatie vereist, vermoedt The Register dat Microsoft vooraf een prijs zal vragen, in plaats van dit als een gebruiksgebaseerde oplossing aan te bieden.

Kinnestrand gaf ook aan dat Microsoft de standaardbeveiligingsinstellingen voor Cloud PC’s aanpaste. Onder andere door bepaalde doorsturingen zoals USB en klembord uit te schakelen en virtualisatiegebaseerde beveiliging toe te voegen, om zo beter te beschermen tegen het stelen van inloggegevens en aanvallen op kernel-niveau.

Daarnaast meldde hij dat Microsoft een besloten preview uitvoert van Windows 365 Cloud Apps. Hiermee kunnen organisaties veilige toegang geven tot afzonderlijke apps die op Cloud PC’s draaien, zonder dat iedere gebruiker een eigen Cloud PC nodig heeft. Hij raadt dit product aan voor seizoenswerkers of werknemers op afstand.

Verder worden er nieuwe functies genoemd voor Windows 365 Link, het clientapparaat dat Microsoft speciaal ontwikkelde om Cloud PC’s te gebruiken. Een nieuw Connection Center biedt gebruikers de mogelijkheid te kiezen tussen meerdere Cloud PC’s. Microsoft verbeterde ook de ondersteuning voor meerdere beeldschermen.