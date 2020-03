‘Regering VS overweegt locatiedata in te zetten tegen coronavirus’

Volgens bronnen van The Washington Post zijn grote techbedrijven in gesprek met de Amerikaanse regering om locatiedata in te zetten bij het stoppen van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Dergelijke maatregelen zouden duidelijke voordelen hebben wat betreft het controleren van de verspreiding van het virus, maar tegelijkertijd zou er een precedent geschept worden wat betreft privacy. Het zou gaan om geanonimiseerde data, dus mogelijke zorgen zijn al in de overweging meegenomen. Wel is het, ondanks de goede intenties, altijd goed om om extra voorzichtig te zijn tegenover pogingen om grote hoeveelheden persoonlijke gegevens te verzamelen. In tijden van crisis geeft men bepaalde persoonlijke vrijheden net even iets gemakkelijker op.

Tegenover die kanttekening staat echter wel het droge feit dat locatiegegevens van smartphones enorm kunnen helpen bij het opsporen en in kaart brengen van de algemene verspreiding van de infectie, wat dus mensenlevens zou kunnen redden. We hebben eerder al geschreven over samenwerking tussen enkele techbedrijven op het gebied van de coronaviruspandemie.

Niet alleen VS mogelijk inzetgebied

Het Witte Huis heeft al overleg gepleegd met technologiebedrijven over het virus en het Amerikaanse beleid, onder meer via een vergadering waarbij Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft en Twitter betrokken waren. Ook heeft Amazon-directeur Jeff Bezos regelmatig contact gehad met de Amerikaanse regering, aangezien de activiteiten van zijn bedrijf invloed hebben op de manier waarop mensen omgaan met richtlijnen over sociale afstand en quarantaine.

Het is nu de vraag of er in Europa ook op deze manier gaat worden nagedacht over het inschakelen van dit soort bedrijven, mede omdat de grootste bedrijven uit bovenstaande lijst in de hele westerse wereld buiten de VS ook een grote invloedssfeer hebben. Locatiegegevens zouden dus ook in de EU ingezet kunnen worden als hulpmiddel.