Bij de naam Manhattan Associates denk je wellicht aan een duur advocatenkantoor of een dure fiscalist. Het is echter de fancy naam van een Amerikaanse softwareaanbieder die zich heeft gespecialiseerd in de supply chain. Van alle oplossingen die we in de markt gezien hebben, heeft Manhattan de processen tot vijf cijfers achter de komma geperfectioneerd. Van inventory management, warehouse management, point of sale-oplossingen tot aan het inladen van vrachtwagens.

Recent waren we te gast in Cannes aan de Franse Riviera om daar het klantenevent van Manhattan Associates te bezoeken. We maakten kennis met de topmensen van het bedrijf en leerden de oplossingen beter kennen. Wij vroegen ons uiteraard af hoe ze aan die fancy naam zijn gekomen. Maar belangrijker nog; wie is de doelgroep is voor de software, hoe zitten de oplossingen in elkaar, wat heeft het bedrijf te bieden en waar ligt de meerwaarde?

Het mysterie rondom de naam blijkt bij nader inzien enorm simpel te zijn. Het heeft niets met New York te maken. Kennelijk is er in Californië een plaatsje met de naam Manhattan Beach en daar ligt de oorsprong van dit bedrijf.

Zeer innovatief voor een enterprise softwareleverancier

Helaas zien we vaak dat enterprise softwareleveranciers die al tientallen jaren actief zijn ergens zijn blijven hangen. De software ziet er vaak gedateerd uit, innovatie komt moeizaam op gang en als je eerlijk bent moeten ze eigenlijk volledig opnieuw beginnen om weer modern en innovatief te zijn. Gelukkig voor ons is dat bij Manhattan Associates niet het geval. Dit bedrijf is een stuk innovatiever dan we op voorhand hadden verwacht.

Zo is Manhattan Associates vijf jaar geleden al begonnen met het volledig naar de cloud brengen van het portfolio. Manhattan Active is het cloudplatform waarop alle oplossingen van Manhattan inmiddels draaien. Middels het SaaS-model wordt het aangeboden. Er is nog één oplossing die ze naast het SaaS-model ook on-premise leveren, dat is Manhattan Scale. De verwachting van Manhattan Associates was dat het in 2025 de omzet voornamelijk uit SaaS (cloud) zou halen, maar het ging vele malen sneller. Daarvoor had het bedrijf ongeveer drie jaar nodig. Vandaag de dag bedraagt de on-premise omzet nog maar 1,5 procent van het totaal. Als we eerlijk zijn is dat niet noemenswaardig meer. Manhatten Associates kan gezien worden als een echte SaaS-aanbieder die probeert de cloud ten volle te benutten. Zo leerde we tussen de regels door dat veel oplossingen ook cloudnative ontwikkeld worden. De cloud staat dus echt centraal in de development strategie van Manhattan Associates.

Intensieve samenwerking met Google Cloud

Bij Manhattan Associates speelt Google Cloud een grote rol. Het Manhattan Active platform draait volledig in de Google Cloud. Daarnaast is er ook een intensieve samenwerking waarbij Manhattan toegang heeft tot een team bij Google. Dat team ondersteunt bij het ontwikkelen van software, het opschalen van het platform, maar ook met de ontwikkeling van nieuwe AI-oplossingen. Google kondigde eerder dit jaar Vertex AI aan, waarmee je onder andere generatieve AI-modellen kan gebruiken, uitbreiden of koppelen met bedrijfsdata. Manhattan Associates stelt enorm veel waarde te halen uit de kennis en ervaring van het Google-team. Andersom, zo stelt CEO Eddie Caple van Manhattan Associates, is de samenwerking voor Google ook erg interessant. Google kan direct zien hoe innovaties gebruikt worden in enterprise software. Bijvoorbeeld hoe AI en generatieve AI ingezet wordt in de supply chain-oplossingen van Manhattan Associates.

Google Cloud is ook hoofdsponsor van het klantevent in Cannes, wat bevestigt hoe intensief de samenwerking is. We komen Google wel vaker tegen als sponsor van events, maar meestal niet als hoofdsponsor.

Manhattan Associates levert alles behalve de winkel, webshop en het magazijn

Zoals we eerder stelden levert Manhattan Associates supply chain-oplossingen in de breedste zin van het woord. Tijdens een presentatie van Caple vertelde hij dat organisaties, zeker in het verleden, vaak vooral investeerden in de zogenaamde front-end-oplossing. Ze hebben dan hele moderne software met geavanceerde functies voor hun webshop. Alles is gericht op de klant, dat die eenvoudig en snel producten kan vinden en bestellen. Als je vervolgens naar de back-end-omgeving kijkt, waar de medewerkers mee aan de slag moeten, is al het moderne verdwenen. Verouderde software, trage processen, oplossingen die op allerlei manieren aan elkaar zijn geknoopt en heel veel inefficiëntie. Caple stelt dat Manhattan zich dan ook focust op die back-end-omgevingen. Meer specifiek de hele back-end en supply chain die bij een bestelling komen kijken.

Dat zijn dus de systemen waar order management plaatsvindt, klantgegevens worden verzameld, voorraadbeheer plaatsvindt, het warehouse wordt aangestuurd en men de verzending van alle orders moet regelen. Bij veel organisaties zijn dit individuele oplossingen die door klanten zelf aan elkaar zijn geknoopt. Manhattan Associates werkt zoals gezegd met één cloudplatform waar alle oplossingen op zijn gebaseerd en waardoor ze veel eenvoudiger kunnen samenwerken.

Het feit dat dit bij veel organisaties allemaal losse aan elkaar geknoopte applicaties zijn heeft de nodige nadelen. Bij veel webshops kan je bijvoorbeeld niets meer aanpassen nadat je een bestelling hebt geplaatst. Dat komt doordat dit lastig is te regelen in al die back-end-systemen. Of waarom je bij een luchtvaartmaatschappij een half uur aan een balie moet hangen om je vlucht om te boeken bij een gemiste aansluiting. De medewerker moet uit verschillende systemen informatie verzamelen en dat vervolgens opnieuw invoeren om je ticket om te boeken. Bij Manhattan kan dit wel of vele malen sneller.

Onderaan dit artikel hebben we een samenvatting gemaakt van het portfolio van Manhattan Associates.

De kracht van Manhattan Associates zit in het platform en de details

Manhattan Associates heeft ervoor gekozen om alle oplossingen te ontwikkelen op het Manhattan Active Cloud-platform. Dat is een modern platform opgebouwd uit cloud services die snel kunnen op- en afschalen. Dat betekent dat of er nu 10 of 1000 werknemers bezig zijn in warehouses en gebruikmaken van Manhattan Associates, de oplossing er niet trager van wordt. De IT-omgeving schaalt mee omhoog en omlaag bij piek en dal gebruik van het systeem.

De kracht van Manhattan Associates zit zoals gesteld in het platform en de details. Zo gaven we eerder als voorbeeld dat je bij veel retailers niets meer kan wijzigen aan je bestelling nadat deze is geplaatst. Bij retailers die Manhattan Associates gebruiken kan dat wel. Als ze dat willen.

Bestellingen aanpassen

Manhattan biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om na het bestellen nog het adres aan te passen, het pakket op een pakketpunt te laten afleveren of om de inhoud van de bestelling aan te passen. Denk ik dit laatste geval aan niet een rode trui, maar drie blauwe truien. Het platform biedt de mogelijkheid om flexibeler te zijn. Uiteraard zit hier wel een tijdslimiet op. Als de trui is ingepakt kan je de kleur of de aantallen niet meer aanpassen. Het adres aanpassen kan wel. Dit zijn extra services die klanten echt enorm waarderen.

Intelligente retourprocedure voor retail

Wat wij overigens nog veel slimmer vonden zijn de mogelijkheden die Manhattan Associates biedt bij retourprocessen. Wat je bij de meeste retailers ziet is dat alle retouren naar hetzelfde adres gaan. Om daar gecontroleerd en verwerkt te worden, zodat ze terug de algemene voorraad in kunnen. Manhattan Associates biedt hier een veel slimmere variant op, die enkel mogelijk is doordat alle systemen hetzelfde platform gebruiken.

Stel dat iemand aangeeft dat hij de twee blauwe truien retour wilt sturen. Het systeem gaat dan bekijken waar die truien het hardst nodig zijn. Stel dat er in Amsterdam nog voorraad is, maar in Frankfurt zijn ze uitverkocht, dan gaan ze direct naar de winkel in Frankfurt. Het winkelpersoneel moet dan weliswaar die retourcheck doen, maar het beschikt direct over nieuwe voorraad. Het bespaart ook een extra verzending wat beter is voor het milieu.

Van aanwezige klanten begrepen we dat het winkelpersoneel over het algemeen wel tijd heeft om een aantal retouren te verwerken. Natuurlijk zit hier een limiet aan, maar als de spreiding goed is kan het veel additionele voordelen opleveren. Het retourproces is efficiënter, producten zijn sneller terug in de winkels en retouren vereisen minder personeel. We begrepen dat er zelfs winkels zijn die hierdoor meer personeel in de winkels hebben op piekmomenten, omdat ze op de rustige momenten meer met retouren bezig zijn.

Manhattan Associates levert de oplossingen waarvan je niet wist dat je ze nodig had

Wat ons opvalt is dat Manhattan Associates een hoop tools heeft ontwikkeld waarvan organisaties waarschijnlijk niet eens weten dat ze het nodig hebben. Manhattan Associates is met sommige tools vast niet de eerste, maar de combinatie en het aanbod vanuit één platform zorgt wel voor forse meerwaarde.

Zo is er software die kan bepalen hoe een vrachtwagen moet worden geladen. Hierdoor passen er meer producten in een vrachtwagen en ook in een goede volgorde voor aflevering. Daarnaast biedt het met Yard Management software die bepaalt welke trailer naar welk laaddock moet om vervolgens te worden geladen. Nu denk je wellicht; wat is daar spannend aan? Yard Management houdt rekening met waar de te laden producten zich in het magazijn bevinden. Het wijst een laaddock aan die het dichtste bij de meeste producten ligt. Hierdoor hoeven medewerkers kortere afstanden af te leggen met de te laden producten. Hierdoor is een vrachtwagen sneller geladen, dat scheelt tijd en kosten. Ook is er een oplossing die helpt met het verschepen van producten via externe vervoerders. Zo kan men rekening houden met kosten, snelheid, afstand en duurzaamheid. Het hele proces van begin tot eind is met allerlei intelligente software-oplossingen geoptimaliseerd.

Wat komt er nog aan?

Het Manhattan Active-platform is volledig API-driven. Daarmee biedt het de mogelijkheid dat bedrijven die willen samenwerken en integreren met Manhattan Associates dat eenvoudig te kunnen doen. Zo zijn er al honderden koppelingen met externe partijen. De volgende stap is ongetwijfeld een app store voor ISV-partners die het platform verder willen uitbouwen en benutten. Op basis van onze gesprekken zit dat duidelijk nog in de pipeline.

Ook heeft Manhattan Associates de nodige AI-oplossingen in preview beschikbaar. Zowel AI als generatieve AI gaat net zoals bij veel andere SaaS-aanbieders onderdeel uitmaken van de oplossing. Die worden momenteel nog getest en komen later beschikbaar.

(Generatieve) AI

Zoals bij sommige andere software aanbieders kiest Manhattan Associates voor het bundelen van verschillende AI’s in één featureset. Waardoor je een uitermate krachtige tool krijgt die meer kan dan teksten of code genereren. Zo gaat Manhattan bijvoorbeeld de mogelijkheid ondersteunen wat de status van het werk in het warehouse is. Het systeem kan dan aangeven dat het huidige team 20 minuten achterloopt op schema en er eigenlijk nog twee mensen bij moeten om de achterstand goed te maken. Of juist andersom, dat het team enorm voorloopt en er twee mensen eerder naar huis kunnen, of kunnen worden ingezet op een andere plek.

Om te bepalen welke mensen je dan het beste naar huis kan sturen of elders kan inzetten kan Manhattan ook ondersteunen middels AI. Een teamleider kan converseren met het systeem en simpelweg akkoord geven, zodat de werkinstructies worden bijgewerkt. Daarvoor heb je wel wat generatieve AI nodig, maar voornamelijk kennis van de organisatie. Op welke manier opereert een warehouse en wat zijn de skillsets van de werknemers? Daar komt uiteindelijk weinig generatieve AI bij kijken, meer generieke AI.

Conclusie

Alles bij elkaar heeft Manhattan Associates een platform neergezet waar organisaties in de wereld van supply chain niet omheen kunnen. Het is dus zeker meer dan een fancy naam. De efficiëntie die het platform biedt, maar ook de extra diensten richting de eindklant hebben een enorme waarde. Ook zijn er nog de nodige organisaties met uitdagingen en problemen in hun supply chain, omdat de huidige oplossingen gedateerd zijn of niet goed samenwerken. Dat kan met de oplossingen van Manhattan eenvoudig worden opgelost. Het zal overigens niet voor iedereen zijn weggelegd, we begrepen dat Manhattan zich vooral richt op organisaties met een omzet van 250 miljoen dollar of meer. Dat lijkt een enorm bedrag, maar voor organisaties met een grote supply chain valt dat op zich nog wel mee. Onder de klanten van Manhattan Associates vallen onder meer L’Oréal en Coolblue.