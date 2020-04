Commvault daagt Cohesity en Rubrik voor de rechter

Commvault daagt Cohesity en Rubrik in de Verenigde Staten voor de rechter. Reden van de dagvaarding is dat deze concurrenten inbreuk zouden hebben gemaakt op een zevental patenten van de data management-specialist.

De zeven patentschendingen waarover Cohesity en Rubrik nu worden aangeklaagd hebben betrekking op methoden voor het maken van back-ups en het veiligstellen van informatie. De meeste betreffende patenten werden tussen 2006 en 2014 door Commvault geregistreerd.

Misbruik voor R&D

Volgens Commvault hebben de bedrijven door de schendingen hun R&D-proces versneld en daardoor minder kosten te gemaakt om hun concurrerende producten te ontwikkelen. Dit leidde er vervolgens toe dat de Commvault tegen zijn ‘eigen’ producten moest gaan concurreren.

Reactie Cohesity en Rubrik

In een verklaring aan SiliconAngle stelt Cohesity dat legacy-aanbieders vaak met dit soort ‘belachelijke’ rechtszaken willen voorkomen dat opkomende partijen hun positie aantasten. De huidige rechtszaak is er volgens Cohesity op gericht om de groei en het toenemende succes in de markt te vertragen. Iets wat niet kan worden gestopt, aldus woordvoerder CMO Lynn Lucas van Cohesity.

Rubrik geeft geen commentaar omdat het nooit uitspraken doet over juridische zaken.