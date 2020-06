Veeam komt met nieuwe producten voor Microsoft Teams, AWS en NetApp

Veeam heeft tijdens zijn VeeamON-conferentie een aantal nieuwe producten aangekondigd. De oplossingen richten zich onder meer op Microsoft Teams, AWS en NetApp OnTap.

De leverancier van data management-software gebruikte zijn virtuele conferentie dit jaar om Veeam Backup for Office 365 version 5 aan te kondigen. De nieuwe versie komt met directe backup- en recovery-functionaliteit voor Microsoft Teams. Tot nu toe was er wel wat mogelijk om Teams met behulp van Veeam te beschermen, maar deze databescherming liep dan via Sharepoint Online en Exchange Online.

Versie 5 pakt dit wat efficiënter aan door met native API’s voor Teams te komen. Dit biedt bescherming voor data, kanalen, instellingen en tabs. Daarnaast is er speciaal voor Teams gemaakte recovery-functionaliteit, zodat het herstel zo snel en soepel mogelijk verloopt. Het is de bedoeling dat Veeam Backup for Office 365 version 5 in het derde kwartaal van 2020 verschijnt.

Sterkere samenwerking met AWS, nieuwe mogelijkheden voor NetApp

Daarnaast gaat Veeam hechter samenwerken met cloudprovider AWS. Dit resulteert in Veeam Backup for AWS version 2, de opvolger van het product dat eind vorig jaar verscheen. Het product wordt met name ingezet voor backup en recovery van Amazon EC2-instances.

De nieuwe versie van dit product komt met AWS disaster recovery-functionaliteit, om te beschermen tegen regionale outages. Dit door Elastic Block Store-snapshots te repliceren en recoveren binnen accounts en regio’s. Een andere interessante vernieuwing is de integratie met de changed block tracking (CBT) API, wat de backup-tijd kan verkorten en kan besparen op compute- en storage-kosten.

Veeam Backup for AWS version 2 is per direct beschikbaar in de AWS Marketplace.

Tot slot werd tijdens VeeamON Veeam Availability Orchestrator version 3 aangekondigd. Deze automation engine van Veeam wordt gebruikt voor business continuity en disaster recovery. Versie 3 biedt extra recovery orchestration-opties voor NetApp OnTap-gebruikers. Met de nieuwe Storage Orchestration Plans kunnen gebruikers failover op OnTap-storage orkestreren naar een secundaire recovery locatie. Dit kan een disaster recovery-locatie of, bij een datacentermigratie, een nieuw datacenter zijn.

