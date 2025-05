Microsoft ontloopt naar verwachting EU-boete over Teams-bundeling

Microsoft lijkt een potentiële hoge antitrustboete te ontlopen nu EU-toezichthouders waarschijnlijk akkoord gaan met de door het bedrijf aangedragen oplossing, waarbij het Teams niet meer standaard met Office bundelt in Microsoft 365.Volgens drie ingewijden die met de zaak bekend zijn zal de EU het voorstel van Microsoft accepteren. Dit is mogelijk het gevolg van toenemende spanning tussen de Verenigde Staten en de EU over het toezicht op Big Tech-bedrijven.

Microsoft kwam in 2020 opnieuw in het vizier van de Europese mededingingsautoriteiten toen Salesforce-dochter Slack een klacht indiende bij de Europese Commissie. Slack beschuldigde Microsoft ervan oneerlijk voordeel te behalen door de chat- en video-app Teams te bundelen met Office-producten. Vorig jaar kwam ook de Duitse concurrent Alfaview met een vergelijkbare klacht bij de EU-toezichthouder.

Ontkoppeling van Teams en Office

Als reactie op deze klachten besloot Microsoft in 2023 om Teams los te koppelen van Office. Het bedrijf begon met het verkopen van Office zonder Teams voor 2 euro minder dan de bundel met de video-app, terwijl Teams als zelfstandige applicatie voor 5 euro per maand werd aangeboden. In februari heeft Microsoft dit prijsverschil nog verder vergroot nadat concurrenten aangaven dat het eerste aanbod onvoldoende was.

Volgens de bronnen zal de Europese Commissie in de komende maanden waarschijnlijk feedback vragen aan concurrenten en klanten voordat een definitief besluit wordt genomen. De uitkomst kan nog veranderen, afhankelijk van de resultaten uit de markt. We zijn heel benieuwd of de Europese Commissie dan zal meenemen dat Teams nu standaard wordt gebundeld met Windows 11.

Betere interoperabiliteit

Het voorstel van Microsoft bevat ook toezeggingen voor betere interoperabiliteitsvoorwaarden, waardoor het voor concurrenten gemakkelijker wordt om effectief te concurreren. Deze aanpak komt overeen met eerdere signalen die Microsoft gaf toen het Teams wereldwijd loskoppelde van Office 365 en Microsoft 365 vorig jaar.

Langdurige strijd met mededingingsautoriteiten

Deze zaak past in een patroon van langdurige confrontaties tussen Microsoft en toezichthouders over het bundelen van producten. De EU had in juni 2023 een antitrust-zaak geopend tegen Microsoft vanwege het voortrekken van Teams. Deze zaak leek sterk op de situatie in 2004, toen Microsoft werd veroordeeld voor het illegaal integreren van Windows Media Player in Windows.

Wat de zaak nog complexer maakt, is de politieke context waarbinnen deze zich afspeelt. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met het heffen van tarieven tegen landen die Amerikaanse bedrijven bestraffen. Deze dreiging zou mogelijk invloed kunnen hebben op hoe de EU omgaat met Amerikaanse techbedrijven zoals Microsoft.

Blijvende aandacht voor Big Tech

Hoewel Microsoft nu waarschijnlijk een grote boete zal ontlopen, blijft de Europese Unie scherp toezien op de praktijken van grote technologiebedrijven. Met wetgeving zoals de Digital Markets Act (DMA) heeft de EU nieuwe instrumenten in handen om de macht van deze bedrijven in te perken en eerlijke concurrentie te waarborgen. Of het dat ook gaat doen wordt wel steeds twijfelachtiger, nu ook deze zaak met een sisser lijkt af te lopen.

Voor concurrenten zoals Slack en alfaview komt de beslissing sowieso veel te laat. Inmiddels heeft Microsoft met Teams al een dominante machtspositie te pakken.