Onderzoekers creëren algoritme om corona-uitbraken te voorspellen

Onderzoekers hebben een algoritme bedacht dat Google-zoekopdrachten en tweets analyseert om uitbraken van het coronavirus te voorspellen.

Het team, onder leiding van Harvard-wetenschappers Nicole Kogan en Mauricio Santillana, presenteerde het algoritme in een wetenschappelijke paper. Volgens Santillana kan het algoritme uitbraken van het coronavirus 14 dagen van tevoren voorspellen.

Het onderzoek is een grote doorbraak in de strijd tegen het coronavirus. Het algoritme kan helpen om coronagevallen eerder op te sporen en de verspreiding van het virus sneller tegen te gaan. Het model moet volgens het team kunnen functioneren als een soort thermostaat, “om tussentijdse aanscherping of versoepeling van openbare gezondheidsmaatregelen” te sturen.

Hoe werkt het algoritme

Het algoritme maakt gebruik van vijf verschillende soorten data om uiteindelijk tot de juiste voorspellingen te komen. Het betreft Google-statistieken over de meest voorkomende trefwoorden, zoekopdrachten van werknemers in de gezondheidszorg op het medische dataplatform UpToDate, corona-gerelateerde tweets en anonieme locatiedata van smartphones. Het algoritme gebruikt ook data van slimme thermometers van Kinsa.

Als deze databronnen samen worden geanalyseerd, kunnen ze volgens de onderzoekers in een vroeg stadium inzicht bieden in potentiële uitbraken van het coronavirus. Het team heeft het algoritme getest door bestaande data in de periode tot de grote uitbraak van het coronavirus in New York halverwege maart te evalueren.

Het team identificeerde een ‘sterke toename’ in coronavirus-gerelateerde tweets meer dan zeven dagen voordat het aantal coronagevallen begon te stijgen. Een vergelijkbare stijging werd ook ontdekt in relevante Google-zoekopdrachten en in de resultaten van slimme thermometers van Kinsa.

Opstartfase

Onderzoekers waarschuwen wel dat het project nog steeds in de opstartfase zit. “Deze inspanningen vormen een verkennend onderzoekskader, en zowel de voorspellende kracht van de digitale indicatoren als de verdere ontwikkeling van de statistische aanpak moet verder worden onderzocht.” De paper moet ook nog beoordeeld worden door andere wetenschappers.